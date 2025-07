Chorvátsko si pripomenie 30. výročie operácie Búrka

Záhreb/Belehrad 29. júla (TASR) - Srbské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo občanom krajiny, aby v období od 1. do 10. augusta necestovali do Chorvátska, informuje TASR podľa správy agentúry HINA.



„Ministerstvo zahraničných vecí Srbska odporúča tým občanom Srbska, ktorý sa v tomto období budú nachádzať v Chorvátsku, aby sa vyhli zhromaždeniam a ďalším verejným podujatiam, kde by mohli hroziť incidenty,“ uvádza sa vo vyhlásení srbského rezortu diplomacie.



Ako uvádza HINA, v tomto odporúčaní sa nešpecifikujú konkrétne príčiny, zrejme je však späté so spomienkovými podujatiami v Chorvátsku pri príležitosti 30. výročia vojensko-policajnej operácie Búrka z roku 1995. Zameraná bola na likvidáciu medzinárodne neuznaného štátu Republika Srbská Krajina, ktorý existoval v rokoch 1991 - 1995 a zaberal približne tretinu územia Chorvátska obývaného prevažne Srbmi.



Operáciu Búrka spustila chorvátska armáda niekoľko hodín po tom, čo stroskotali rokovania medzi Záhrebom a vedením krajinských Srbov, ktorí odmietli plán autonómie v rámci Chorvátska. Vojenská operácia sa začala krátko pred svitaním 4. augusta 1995, keď sa chorvátska armáda prehnala cez líniu prímeria, na ktorej hliadkovali vojaci OSN. Územie celej krajiny získal Záhreb späť už po štyroch dňoch - 7. augusta 1995.



Podľa OSN prišlo o život najmenej 150 civilistov a stovky srbských domov bolo vyrabovaných, vyhodených do vzduchu alebo vypálených. Väčšina krajinských Srbov pred chorvátskymi jednotkami utiekla – Belehrad hovorí o vyše 250.000 utečencov. Pri postupe chorvátskych jednotiek cez líniu prímeria zahynuli aj traja vojaci mierovej jednotky OSN.



Niekdajší Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v apríli 2011 odsúdil chorvátskeho generála Ante Gotovinu na 24 rokov väzenia za vojnové zločiny proti srbskému obyvateľstvu počas operácie Búrka. O rok neskôr, 16. novembra 2012, ho však spolu s ďalším chorvátskym generálom Mladenom Markačom odvolací senát oslobodil a nariadil ich okamžité prepustenie na slobodu.



Záhreb vyhlásil 5. august – teda deň dobytia Kninu, metropoly Republiky Srbská Krajina – za štátny sviatok Deň víťazstva. Naopak, v Srbsku je ten istý deň vyhlásený za Deň smútku.