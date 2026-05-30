Chorvátsko si pripomína obnovený Deň štátnosti
Prezident Milanovič sa má zúčastniť na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti 35. výročia založenia deviatich záložných brigád chorvátskej armády v Záhrebe a Dňa obrancov Záhrebu.
Autor TASR
Záhreb 30. mája (TASR) - V Chorvátsku si v sobotu pripomínajú Deň štátnosti na výročie ustanovujúceho zasadania parlamentu po prvých slobodných voľbách v dovtedy komunistami ovládanej Juhoslávii. Zasadanie Saboru z 30. mája 1990 mnohí Chorváti považujú za prvý krok k nezávislosti, ktorá bola oficiálne vyhlásená 25. júna 1991. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Proti vyhláseniu nezávislosti povstali chorvátski Srbi a následná vojna si vyžiadala minimálne 10.000 životov. Boje sa definitívne skončili v roku 1995, keď Záhreb získal územia obsadené Srbmi.
„Každý, kto myslel alebo hovoril inak, čelil vážnym následkom,“ pripomenul situáciu z komunistických čias predseda parlamentu Gordan Jandrokovič pri pamätníku Oltár vlasti (Altar domovine), kde horí večný oheň na pamiatku všetkým, ktorí sa podieľali na vytváraní a obrane chorvátskeho štátu.
Napriek vzletným slovám sa Jandrokovič po prejave odmietol vyjadriť k neprítomnosti prezidenta na oslavách, ktoré organizujú parlament a vláda. Vzťahy vládnej koalície a prezidenta Zorana Milanoviča sú dlhodobo napäté a charakterizujú ich osobná nevraživosť a časté verejné spory.
„Nebudem sa každý rok vyjadrovať k prezidentovi republiky. Dôležité je, že sme tu a že preukazujeme našu oddanosť Chorvátsku a našu zodpovednosť voči ústave a zákonu,“ povedal novinárom.
Prezident Milanovič sa má zúčastniť na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti 35. výročia založenia deviatich záložných brigád chorvátskej armády v Záhrebe a Dňa obrancov Záhrebu. Očakáva sa tam aj prítomnosť primátora Záhrebu Tomislava Tomaševiča.
Deň štátnosti 30. mája bol štátny sviatok až do roku 2000, keď dovtedy dominantnú Chorvátsku demokratickú úniu (HDZ) Franja Tudjmana po jeho smrti vo voľbách v roku 2000 nahradila stredoľavá koalícia. Bol obnovený v roku 2020 na návrh vlády premiéra Andreja Plenkoviča (HDZ).
