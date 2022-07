Chorvátsko slávnostne otvorí nový Pelješacký most

Záhreb 26. júla (TASR) - Chorvátsko v utorok večer slávnostne otvorí svoj dlho očakávaný most spájajúci južnú časť jeho jadranského pobrežia so zvyškom krajiny, a to obídením úzkeho pásu územia Bosny a Hercegoviny.



Pelješacký most s dĺžkou 2,4 kilometra siaha z chorvátskej pevniny na polostrov Pelješac, ktorý prechádza do južnej časti chorvátskeho pobrežia vklineného medzi Jadranské more a Dinárske vrchy.



Podľa tlačovej agentúry AFP ide o jeden z najambicióznejších infraštruktúrnych projektov Chorvátska od vyhlásenia jeho nezávislosti od bývalej Juhoslávie v roku 1991.



Nové dopravné prepojenie ukončí na bosnianskych hraniciach zdĺhavé čakanie turistov, obchodníkov i dochádzajúcich.



Bosna a Hercegovina si po krvavom rozpade juhoslovanskej federácie zachovala prístup k pobrežiu, ale jej malý výbežok vedúci k Jadranskému moru prechádza priamo cez Chorvátsko.



V dôsledku toho až doteraz zostávalo približne 90.000 ľudí, vrátane obyvateľov turisticky najnavštevovanejšieho mesta Dubrovník, odrezaných od zvyšku krajiny.



Avizovanému otvoreniu Pelješackého mosta však predchádzalo viacero problémov a sporov. Chorvátsko spravilo prvé kroky k realizácii mosta v roku 2007, ale o päť rokov neskôr sa projekt z dôvodu rozpočtových obmedzení zastavil.



V roku 2017 vyčlenila Európska únia, ktorej členom sa Chorvátsko stalo v roku 2013, na tento účel 357 miliónov eur, čo predstavuje zhruba 85 percent všetkých nákladov.



V roku 2018 bola na výstavbu mosta vybraná čínska firma – ide o prvú významnú čínsku účasť na infraštruktúrnom projekte v tejto balkánskej krajine, uvádza AFP.



Bosnianske úrady sa sťažovali, že most skomplikuje prístup k námornej doprave a zabráni veľkokapacitným plavidlám vplávať do Neumu – jediného prístavu Bosny a Hercegoviny.



Záhreb v snahe utíšiť spor nakoniec súhlasil so zvýšením výšky mosta na 55 metrov, hoci to znamenalo nárast nákladov.



Slávnostné otvorenie mosta sa začne o 20.15 h, spresňuje tlačová agentúra HINA. Okrem iných sa na ňom zúčastnia chorvátsky prezident Zoran Milanovič, premiér Andrej Plenkovič a predseda parlamentu Gordan Jandrokovič.



S krátkym prejavom vystúpia aj chorvátsky minister námorných záležitostí, dopravy a infraštruktúry Oleg Butkovič, predseda Dubrovnícko-neretvianskej župy Nikola Dobroslavič a čínsky premiér Li Kche-čchiang (prostredníctvom videa).