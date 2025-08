Chorvátsky súd nariadil podmienečné prepustenie bývalého premiéra

Záhreb 1. augusta (TASR) - Chorvátsky súd vo štvrtok nariadil podmienečné prepustenie bývalého premiéra Iva Sanadera, ktorý si odpykáva 18-ročný trest odňatia slobody za sériu korupčných škandálov, uviedla v piatok hovorkyňa súdu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a HINA.



Podľa okresného súdu v meste Sisak expremiér splnil podmienky na predčasné prepustenie, keďže vo vyšetrovacej väzbe, ako aj vo výkone trestu strávil dokopy deväť a pol roka. Podľa chorvátskych zákonov je možné požiadať o podmienečné prepustenie po odpykaní si polovice trestu odňatia slobody, hoci najčastejšie sa udeľuje po odpykaní dvoch tretín, píše HINA. Podľa hovorkyne bude prepustený najskôr v pondelok.



Sanader (71) bol premiérom Chorvátska v rokoch 2003 až 2009 ako líder konzervatívnej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ). Za jeho vlády vstúpilo Chorvátsko do NATO a podieľal sa aj na procese vstupu do EÚ. V roku 2009 bez vysvetlenia odstúpil.



Po odchode z funkcie bol obvinený z korupcie vo viacerých kauzách, pričom Chorvátsko vtedy ako súčasť procesu vstupu do EÚ zintenzívňovalo práve boj proti korupcii. Zadržali ho v roku 2010 na úteku v Rakúsku. O rok neskôr ho odsúdili na desať rokov vo väzení, neskôr mu trest skrátili a v roku 2015 ho ústavný súd úplne zrušil. Nasledovali však súdne procesy v iných prípadoch, v ktorých bol odsúdený.