Chorvátske úrady neprávom zamietli adopciu homosexuálnemu páru

Záhreb 5. mája (TASR) - Chorvátsky správny súd rozhodol v prospech páru rovnakého pohlavia, ktorému úrady zamietli žiadosť o adopciu. V stredu o tom informovala nezisková organizácia The Rainbow Family Association združujúca LGBT jednotlivcov a páry, ktoré chcú mať alebo majú rodinu.



Ako píše agentúra DPA, tento verdikt môže pripraviť pôdu pre Chorvátsko, aby uznalo adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Podľa sudcov úrady nemôžu zamietnuť žiadosť o adopciu len pre to, že ju podal homosexuálny pár.



Mladen Kozič a Ivo Segota podali sťažnosť pred piatimi rokmi a súd vyniesol verdikt na konci apríla tohto roku. Šéf vyššie spomenutej organizácie Daniel Martinovic pre spravodajský portál Balkan Insight uviedol, že očakával dlhý, vyčerpávajúci súdny proces, ktorý mohol skončiť až na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).



"Správny súd v Záhrebe sa však zachoval správne, rešpektoval ústavu ... medzinárodné dohovory i naše zákony a rozhodol v prospech našich členov Mladena Koziča a Ivana Segotu," povedal Martinovic.



Kozič a Segota podali žiadosť o adopciu v roku 2016, po pár mesiacoch im však prišlo rozhodnutie o jej zamietnutí. Organizácia The Rainbow Family Association odmietnutie označila za "absurdné", keďže Chorvátsko umožňuje adoptovať deti aj slobodným osobám. Poznamenala, že viacerí jej členovia si úspešne adoptovali deti tak, že podali žiadosť ako jednotlivci, nie ako páry.



Kozič a Segota sa medzitým stali pestúnmi dvoch detí. Rozhodnutie chorvátskeho ústavného súdu z januára minulého roku zaväzuje súdy a úrady, aby vyhodnotili každú žiadosť o pestúnstvo podľa rovnakých kritérií bez ohľadu na pohlavie žiadateľov, pripomína server Balkan Insight.