Chorvátsko už druhý deň po sebe hlási rekordný prírastok nakazených

Záhreb 14. augusta (TASR) - Chorvátsko zaznamenalo už druhý deň po sebe rekordný prírastok počtu prípadov nákazy koronavírusom. Za posledných 24 hodín v tejto krajine potvrdili ďalších 208 infekcií, čo je najviac od začiatku pandémie, informovala v piatok agentúra HINA.



Pribudli tiež dve nové úmrtia súvisiace s koronavírusom. O deň skôr hlásili z Chorávstka 180 nových prípadov nákazy a jedno úmrtie. V Chorvátsku momentálne evidujú 961 aktívnych prípadov nákazy. Hospitalizovaných je 106 ľudí, pričom na pľúcnu ventiláciu je napojených desať z nich.



"Dnes sme zaznamenali 208 nových prípadov. Priemerný vek týchto nakazených je 31 rokov, keďže zhruba dve tretiny sa nakazili v nočných kluboch a baroch, ktoré ostali otvorené aj po polnoci," povedal na piatkovej tlačovej konferencii hlavný chorvátsky epidemiológ Krunoslav Capak, ktorý je riaditeľom Chorvátskeho úradu verejného zdravotníctva (HZJZ). Dodal, že mladí ľudia majú väčšinou len mierne príznaky ochorenia COVID-19.



Štvromiliónové Chorvátsko zaznamenalo od začiatku pandémie 6258 prípadov nákazy a 163 úmrtí. Prvý prípad nákazy evidovali v Chorvátsku 25. februára, odvtedy v krajine vykonali 134.742 testov.



V dôsledku momentálne narastajúceho počtu nových prípadov nákazy sprísnili niektoré okolité krajiny opatrenia ohľadne ciest do Chorvátska, informuje agentúra Rueters.



Rakúsko v piatok varovalo pred cestovaním do Chorvátska. Taliansko ešte v stredu zaviedlo povinné testovanie na koronavírus pre ľudí prichádzajúcich z Chorvátska, Grécka, Malty a Španielska. Slovinsko avizovalo, že možno ešte sprísni obmedzenia pre ľudí prichádzajúcich z Chorvátska, ktorí sa momentálne musia pri vstupe do Slovinska preukazovať negatívnym testom na koronavírus.



V rámci Európy, napríklad v Taliansku či Nemecku, vzniklo v ostatnom čase viacero ohnísk nákazy spôsobených dovolenkármi, ktorí sa v posledných týždňov vrátili z oblastí Chorvátska povestných organizovaním večierkov, a to najmä z ostrova Pag, uvádza Reuters.



Chorvátska vláda sa v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy rozhodla na desať dní - počnúc nachádzajúcim víkendom - nariadiť nočným klubom a barom, aby po polnoci zatvorili svoje prevádzky.



Chorvátsko zaznamenávalo na jar - počas prísnych epidemiologických opatrení - relatívne nízky počet nakazených a po následnom opätovnom otvorení svojej ekonomiky samé seba propagovalo ako bezpečnú turistickú destináciu.



Napriek tomu v tomto roku očakávalo - v porovnaní s tým minulým - len približne tretinu turistov. Vo viacerých častiach krajiny však v júli i auguste dosiahol počet turistov 60 až 70 percent z vlaňajších údajov, píše Reuters.