Chorvátsko uznalo tradíciu výroby rafioli za kultúrne dedičstvo
Autor TASR
Záhreb 17. marca (TASR) - Chorvátsko zaregistrovalo na národnej úrovni tradičné umenie prípravy rafioli (rafijoli, ravioli, rafajoli), druhu sladkého plneného dezertu, ako svoje nehmotné kultúrne dedičstvo. Agentúra Hina o tom informuje podľa chorvátskeho ministerstva kultúry a médií, píše TASR.
V Chorvátsku ide o základnú súčasť slávnostnej jadranskej kuchyne, pričom zručnosti prípravy sa zachovávajú v rodinách a verejných tradíciách. Spôsob prípravy (pečenie, varenie alebo vyprážanie) sa regionálne líši aj v rámci jadranského pobrežia Chorvátska.
Sladké koláčiky majú tvar polmesiaca a ich náplň sa robí z mandlí alebo orechov, cukru a citrusovej kôry. Celé pečivo sa potom ešte obalí v cukre alebo poleje sirupom. V minulosti sa pripravovali len na svadby a špeciálne príležitosti.
Iniciatívu na registráciu umenia prípravy rafioli ako nehmotného kultúrneho dedičstva odštartovala spoločnosť Kameni cvit z Trogiru v snahe zachovať ich symbolickú hodnotu a úlohu pri zachovávaní miestnej kultúrnej identity. Medzi kľúčových nositeľov ich tradičnej prípravy patria kláštory, múzeá, školy a folklórne skupiny z Pagu, Sinju, Makarskej, Šibenika, Trogiru a Imotského.
