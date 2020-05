Chorvátsko v lete otvorí svoje pobrežie turistom

Záhreb 6. mája (TASR) – Chorvátsko otvorí pobrežie Jadranského mora turistom - leto však bude iné ako pred pandémiou koronavírusu, oznámil to hlavný chorvátsky epidemiológ Krunoslav Capak, ktorého citovala agentúra DPA.



"Určite budeme môcť navštíviť pobrežie. Nemôžem sa už dočkať, kedy pôjdem k moru. Tento rok však pláže nebudú plné turistov," povedal Capak pre verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu stanicu HRT.



"Miestna polícia a úrady, prevádzkovatelia pláží a hotelov budú musieť zabezpečiť, aby slnečníky neboli jeden vedľa druhého, pretože vírus je stále vo vzduchu," dodal Capak.



Chorvátsko je krajina závislá na cestovnom ruchu. Snaží sa preto, aby bol zavedený jednotný celoeurópsky protokol, ktorý by zjednodušil cestovanie.



Chorvátsko v dôsledku pandémie uzavrelo hranice pre všetkých cudzincov. Zákaz vstupu na územie krajiny zatiaľ platí do 18. mája. Podľa DPA je pravdepodobné, že ho úrady predĺžia, hoci môžu povoliť viacero výnimiek.



Letnú sezónu napriek koronavírusu plánuje aj Grécko. Turisti budú však musieť rešpektovať pravidlá zachovávania spoločenského odstupu zavedené počas koronavírusovej pandémie.



"Chceme, aby ľudia prišli do Grécka," povedal pre britskú stanicu BBC grécky minister cestovného ruchu Charis Theocharis.



"Samozrejme, že prijmeme preventívne opatrenia týkajúce sa požiadaviek pred cestovaním, ale aj samotného spôsobu, akým cestujeme, spôsobu, akým sa v krajine pohybujeme. Budú sa uplatňovať pravidlá odstupu medzi ľuďmi," dodal Theocharis.