Chorvátsko v plameňoch: V Dalmácii bojujú s rozsiahlymi požiarmi

Záhreb 31. júla (TASR) — Na troch miestach chorvátskeho regiónu Dalmácia bojujú hasiči s pomocou armády s rozsiahlymi požiarmi. Zásahy sťažuje silný a premenlivý nárazový vietor, informovala v stredu poľská spravodajská televízia TVN24 s odvolaním sa na chorvátske médiá.



Podľa nich požiare vypukli pri Šibeniku, Zadare a Makarskej — troch obľúbených letoviskách pri Jadranskom mori.



Najťažšia situácia je v okolí mestečka Skradin ležiaceho neďaleko Šibeniku, kde požiar vypukol v utorok ráno. Do večera plamene pohltili 500 hektárov polí a lesov.



Podľa veliteľa miestneho hasičského zboru Darka Dukiča je pre hasičov najväčším problémom náročný, kopcovitý terén. Pre množstvo dymu nebolo určitý čas možné hasenie zo vzduchu. Počuť bolo aj niekoľko výbuchov munície, ktorá v oblasti zostala po vojne z 90. rokov. Pyrotechnici zneškodnili niekoľko nájdených výbušnín.



Okolo 20.00 h vypukol ďalší požiar pri meste Tučepi ležiacom neďaleko Makarskej. Podľa šéfa miestnych hasičov sa požiar rýchlo šíri a situácia je vážna. Miestne médiá informovali, že neďaleké dediny pokrýva popol.



V stredu ráno sa požiar rozšíril aj do turisticky obľúbeného prírodného parku Biokovo. Na jeho likvidáciu boli vyslané všetky hasičské sily z Omišskej a Makarskej oblasti, ako aj posádky z iných miest vrátane Splitu — v stredu ráno bolo na mieste 237 hasičov. Miestne úrady varovali obyvateľov, že môžu byť evakuovaní z požiarom ohrozených oblastí.



V obci Smokvica pri Zadare boli po prvý raz v tejto sezóne nasadené na hasenie požiaru pozemné jednotky chorvátskej armády, napísalo na platforme X chorvátske ministerstvo obrany. Plamene prenikli aj do areálu neďalekých kasární, no ich šírenie bolo zastavené.



Niektoré cesty medzi Zadarom až po Makarsku sú dočasne neprejazdné. Chorvátska polícia apelovala na vodičov, aby využívali obchádzky a boli obzvlášť opatrní pri jazde v blízkosti požiarom ohrozených oblastí.