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CHORVÁTSKO V PLAMEŇOCH:Hasiči zasahovali za 24 hodín pri 143 prípadoch
V Splitsko-dalmatínskej župe hasiči naďalej monitorovali požiar na skládke objemného odpadu, ktorý sa rozšíril mimo areál a spálil približne dva hektáre trávnatej plochy.
Autor TASR
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Záhreb 2. augusta (TASR) - Chorvátski hasiči zasahovali za posledných 24 hodín pri 143 prípadoch súvisiacich s požiarmi. Do zásahov sa zapojilo 197 hasičských jednotiek, 774 hasičov, 259 hasičských vozidiel a sedem hasičských lietadiel, uviedol v nedeľu Chorvátsky hasičský zväz (HVZ). Celková plocha zasiahnutá požiarom dosiahla 60,4 hektára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Hina.
Požiar v blízkosti obce Orihi v obci Barban, ktorý vypukol v sobotu okolo poludnia, sa podarilo dostať pod kontrolu o 19.30 h po tom, čo spálil 15 hektárov pôdy. Na hasení sa podieľalo 57 hasičov, 17 hasičských vozidiel a tri hasičské lietadlá typu Canadair.
Ďalší lesný požiar v blízkosti obce Markoviči v obci Oprtalj sa hasičom podarilo lokalizovať po tom, čo spálil 30 hektárov trávy a krovinatého a lesného porastu. Na mieste zasahovalo 38 hasičov, 15 hasičských vozidiel a dve lietadlá typu Canadair.
V Splitsko-dalmatínskej župe hasiči naďalej monitorovali požiar na skládke objemného odpadu, ktorý sa rozšíril mimo areál a spálil približne dva hektáre trávnatej plochy.
Hasiči tiež uhasili samostatné lesné požiare pri meste Labin, za obcou Kaštela, kde zhorelo 1,5 hektára, a pri obci Nova Sela neďaleko mesta Omiš, kde oheň zničil šesť hektárov pôdy. Pri oboch zásahoch pomáhalo pozemným jednotkám lietadlo typu Air Tractor.
V Zadarskej župe hasiči uhasili lesný požiar pri dedine Drage v obci Pakoštane, ktorý spálil šesť hektárov trávy a nízkej vegetácie. Pri zásahu taktiež asistovalo lietadlo typu Air Tractor.
Požiar v blízkosti obce Orihi v obci Barban, ktorý vypukol v sobotu okolo poludnia, sa podarilo dostať pod kontrolu o 19.30 h po tom, čo spálil 15 hektárov pôdy. Na hasení sa podieľalo 57 hasičov, 17 hasičských vozidiel a tri hasičské lietadlá typu Canadair.
Ďalší lesný požiar v blízkosti obce Markoviči v obci Oprtalj sa hasičom podarilo lokalizovať po tom, čo spálil 30 hektárov trávy a krovinatého a lesného porastu. Na mieste zasahovalo 38 hasičov, 15 hasičských vozidiel a dve lietadlá typu Canadair.
V Splitsko-dalmatínskej župe hasiči naďalej monitorovali požiar na skládke objemného odpadu, ktorý sa rozšíril mimo areál a spálil približne dva hektáre trávnatej plochy.
Hasiči tiež uhasili samostatné lesné požiare pri meste Labin, za obcou Kaštela, kde zhorelo 1,5 hektára, a pri obci Nova Sela neďaleko mesta Omiš, kde oheň zničil šesť hektárov pôdy. Pri oboch zásahoch pomáhalo pozemným jednotkám lietadlo typu Air Tractor.
V Zadarskej župe hasiči uhasili lesný požiar pri dedine Drage v obci Pakoštane, ktorý spálil šesť hektárov trávy a nízkej vegetácie. Pri zásahu taktiež asistovalo lietadlo typu Air Tractor.