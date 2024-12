Chorvátsko: Víťazom volieb je prezident Milanovič, naznačuje exit poll

Záhreb 29. decembra (TASR) – Chorvátsky prezident Zoran Milanovič získal v nedeľňajších voľbách novej hlavy štátu nadpolovičnú väčšinu hlasov, zvíťazil tak už v prvom kole hlasovania. Vyplýva to z tzv. exit pollu zverejneného po zatvorení volebných miestností, informuje TASR na základe správy agentúry HINA.



Favorizovaný Milanovič, ktorého podporili opoziční sociálni demokrati a ich partnerské strany, dostal 51,48 percenta hlasov. Jeho hlavný súper, kandidát vládnucej konzervatívnej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) Dragan Primorac zaostával so ziskom 19,29 percenta, ukázal exit poll pre verejnoprávnu televíziu HRT.



Ak sa výsledky prieskumu medzi voličmi odchádzajúcimi z volebných miestnosti potvrdia, 58-ročný Milanovič si zabezpečí druhé päťročné funkčné obdobie.



Milanovič je najpopulárnejším politikom v krajine a podľa portálu Politico ho pre nacionalistický populizmus niekedy nazývajú chorvátskym Donaldom Trumpom. V kampani vystupoval skôr zdržanlivo a prezentoval sa ako jediná bariéra, ktorá krajinu chráni pred jej úplným ovládnutím stranou HDZ premiéra Andreja Plenkoviča, uviedla agentúra APA.



O post hlavy štátu sa uchádzalo celkovo osem kandidátov a kandidátok. Účasť podľa predbežných údajov v porovnaní s voľbami spred piatich rokov mierne klesla, o 16.30 h dosahovala len 36 percent.



Hlas mohli Chorváti odovzdať v 37 krajinách, v niektorých hlasovanie ešte pokračuje. Posledné volebné miestnosti uzavrú v Chicagu a Los Angeles v noci na pondelok. Podľa ústrednej volebnej komisie by však malo byť do 22.00 h známe, či sa bude konať druhé kolo.