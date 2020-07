Von der Leyenová je vystavená kritike za porušenie kódexu neutrality

Brusel 6. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok vyjadrila poľutovanie nad tým, že jej predsedníčka Ursula von der Leyenová porušila kódex správania sa členov EK, keď v spote vysielanom pred parlamentnými voľbami v Chorvátsku podporila vládne konzervatívne Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ).



Spomínaný kódex od úradníkov EK vyžaduje politickú neutralitu. Uvádza sa v ňom, že "by sa mali zdržať verejných vyhlásení alebo iných prejavov v mene ktorejkoľvek politickej strany alebo organizácie sociálnych partnerov, ktorých sú členmi" - s výnimkou prípadu, keď sú kandidátmi volieb alebo sa na nich zúčastňujú.



V reakcii na mohutnú vlnu kritiky, ktorá sa na von der Leyenovú po zverejnení videa zosypala na sociálnych sieťach, hovorca EK Eric Mamer v nedeľu uviedol, že šéfka eurokomisie sa v predvolebnej kampani HDZ angažovala ako súkromná osoba, čo "však, bohužiaľ, nebolo objasnené v konečnej verzii videa."



Ursula von der Leyenová v klipe vystupuje ako prvá. Podľa médií sa nakrúcalo na chodbe jej bruselského sídla a na pozadí s vlajkou EÚ.



Podľa kritikov toto jej vystúpenie je v rozpore s kódexom úradníka Európskej komisie a "nič na tom nemení" ani to, že Ursula von der Leyenová je členkou Európskej ľudovej strany (EPP). V okamihu, keď sa stala šéfkou exekutívy EÚ, začala totiž zastupovať EÚ ako celok, nie ten-ktorý štát alebo tú-ktorú politickú stranu, poznamenal portál 24-news.fr.



HDZ podľa tohto zdroja požiadalo o účinkovanie vo svojom volebnom spote 12 osobností strany EPP, medzi ktorými bolo aj niekoľko úradujúcich premiérov, aby propagovali motto kampane HDZ "bezpečné Chorvátsko".



Podľa čiastkových výsledkov vládnuci konzervatívci boli najúspešnejšou stranou v nedeľňajších voľbách. Po sčítaní viac ako 90 percent hlasov má HDZ v 151-člennom parlamente 66 kresiel a pravdepodobne vytvorí novú koaličnú vládu s menšími pravicovými zoskupeniami.



Na druhom mieste skončila koalícia vedená opozičnou Sociálnodemokratickou stranou (SDP), ktorej bude patriť 41 kresiel.



Tretie skončilo krajne pravicové Vlastenecké hnutie Miroslava Škora (DPMŠ), spojenec Chorvátskeho demokratického spoločenstva, so 16 poslancami.