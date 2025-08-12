< sekcia Zahraničie
POŽIAR V CHORVÁTSKU: Hasičov nasadili východne od Splitu
Silný vietor ešte v pondelok ráno spôsobil rozšírenie ohňa na približne trojkilometrový úseku, pričom na viacerých miestach sa plamene dokonca priblížili k domom.
Autor TASR
Záhreb 12. augusta (TASR) - Chorvátski hasiči stále bojujú s požiarom, ktorý vypukol v noci na pondelok východne od Splitu. Požiar pri obci Jesenice sa im dosiaľ nepodarilo úplne lokalizovať, jeho priebeh však majú pod kontrolou a nepredstavuje bezprostrednú hrozbu. Informoval o tom v utorok ráno tamojší dobrovoľný hasičský zbor, píše TASR podľa správy chorvátskej agentúry HINA.
Silný vietor ešte v pondelok ráno spôsobil rozšírenie ohňa na približne trojkilometrový úseku, pričom na viacerých miestach sa plamene dokonca priblížili k domom. Vďaka zásahom hasičov sa ich však podarilo ochrániť, informuje HINA. Plamene ale poškodili viac ako 250 hektárov prevažne borovicového lesa.
Počas poslednej noci zasahovalo v oblasti viac než 120 hasičov s 37 hasiacimi vozidlami. Hasili menšie ohniská po okrajoch spáleniska, ktoré už ale nepredstavovali hrozbu. V takejto práci majú pokračovať v priebehu utorka, aby požiar úplne zlikvidovali.
