Chorvátska polícia zadržala podozrivého z vraždy roznášača pizze
Mladík bol zastrelený v sobotu večer v meste Drniš,
Autor TASR
Záhreb 18. mája (TASR) - Chorvátska polícia v pondelok zadržala muža v súvislosti s vraždou 19-ročného roznášača pizze. Prípad vyvolal veľké pobúrenie verejnosti v súvislosti s odhalením závažnej kriminálnej minulosti údajného páchateľa, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a denníka Večernji list.
Mladík bol zastrelený v sobotu večer v meste Drniš, keď sa pokúšal doručiť jedlo do domu zatknutého muža. Udalosť spustila rozsiahle pátranie a uzavretie celého mesta aj jeho okolia.
Polícia uviedla, že muža zadržala v pondelok skoro ráno a našla u neho strelnú zbraň a veľký nôž. Policajný riaditeľ Nikola Milina potvrdil, že 50-ročný podozrivý si už v minulosti odpykal 15-ročný trest za vraždu po tom, ako v 90. rokoch na smrť ubodal ženu. Od svojho prepustenia bol obvinený z nelegálneho ozbrojovania, no zatiaľ nie je známe, či sa aj postavil pred súd.
Polícia podozrivého lokalizovala po viachodinovom pátraní, na ktorom sa podieľalo množstvo policajtov, služobných psov, dronov aj vrtuľník, píše Večernji list. Podľa neoficiálnych informácií došlo k zadržaniu muža po tom, ako sa vracal smerom k svojmu rodinnému domu cez železničnú trať a krovie. Popri trati je viditeľná udupaná tráva a údajne za sebou sypal korenie, aby zmiatol policajných psov pri hľadaní stopy.
„Ide o hroznú tragédiu,“ povedal minister vnútra Davor Božinovič na tlačovej konferencii v meste Rovinj. Spochybnil tiež fakt, ako mohol byť podozrivý v čase streľby na slobode, no dodal, že toto preverovanie prislúcha súdom a podľa neho nejde o chybu polície.
Nespokojní ľudia medzičasom zvolali protest pred župný súd v neďalekom Zadare, aby vyjadrili svoje pobúrenie z toho, čo považujú za zlyhanie v trestnom konaní voči podozrivému v minulosti. Na utorok vyhlásili úrady v meste Drniš deň smútku.
