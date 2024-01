Chorvátsko zatklo po naháňačke vodiča prevážajúceho vyše 30 migrantov

Záhreb 19. januára (TASR) - Chorvátska polícia zatkla v piatok v hlavnom meste Záhreb Moldavca po rýchlej naháňačke vozidla, ktoré prevážalo 30 migrantov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Prenasledovanie sa začalo, keď sa polícia na hlavnej ceste spájajúcej Záhreb s pobrežným chorvátskym mestom Split pokúsila zastaviť auto pre podozrenie z pašovania migrantov.



Vodič odmietol zastaviť na kraji cesty a vo vysokej rýchlosti unikal preč. "Po vážnom porušení dopravných predpisov pokračoval v jazde cez Záhreb," uviedla polícia v oznámení.



Vodiča, 31-ročného moldavského občana, zatkli, keď narazil do policajného vozidla blokujúceho cestu. Polícia našla v dodávke 32 migrantov, z nich najmenej dvaja mali menej vážne zranenia.



Chorvátsko, členská krajina Európskej únie od roku 2013, sa nachádza na takzvanej balkánskej trase využívanej migrantmi, ktorí sa chcú dostať do západnej Európy.



Počas prvých desiatich mesiacov minulého roka prekročilo hranicu do Chorvátska podľa oficiálnych údajov takmer 63.000 migrantov, väčšinou Afgancov, Turkov, Maročanov a Pakistancov.