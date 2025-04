Chorvátsko zavádza opatrenia proti šíreniu slintačky a krívačky

Zahreb 8. apríla (TASR) - Chorvátsky minister poľnohospodárstva David Vlajčič v utorok vyhlásil, že nesmie pripustiť vstup slintačky a krívačky do Chorvátska. S účinnosťou od utorka preto jeho rezort nariadil opatrenia na prevenciu a včasné zistenie tejto choroby. TASR o tom píše podľa správy agentúry HINA.



Vlajčič uviedol, že vzhľadom na súčasnú situáciu v Maďarsku a na Slovensku ministerstvo vyhodnotilo, že je potrebné prijať opatrenia na zabránenie vstupu ochorenia do Chorvátska.



Dočasne sa zakazujú dovoz všetkých živých zvierat chované v Maďarsku a na Slovensku od 1. marca, dovoz reprodukčných produktov získaných po 1. marci zo zvierat chovaných v týchto dvoch krajinách, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, a rastlinných krmív a slamy z Maďarska a zo Slovenska.



Vjazd vozidiel používaných na prepravu zvierat alebo živočíšnych produktov, ktoré prešli cez Maďarsko a Slovensko, je povolený len ak bola pred vstupom do Chorvátska vykonaná dezinfekcia.



Opatrenia podľa Vlajčiča zostanú v platnosti, kým sa nezníži riziko šírenia nákazy podľa situácie v Maďarsku a na Slovensku.



Vlajčič zopakoval, že Záhreb musí pracovať na zvýšení sebestačnosti a konkurencieschopnosti chorvátskych poľnohospodárskych výrobcov, najmä v sektore mlieka a hospodárskych zvierat.