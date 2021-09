Žena so stratou pamäti, ktorú našli na ostrove Krk, je Slovenka

Záhreb 22. septembra (TASR) – Ako Slovenku identifikovala chorvátska polícia ženu, ktorú nedávno našli v odľahlej časti chorvátskeho ostrova Krk. Žena si nepamätala svoje meno a nevedela, ako sa tam dostala. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Podľa stredajšieho vyhlásenia polície ide o 57-ročnú Danielu Adamcovú, ktorej identitu úrady zistili po tom, ako dostali viacero tipov od ľudí z Chorvátska i zahraničia. Informácie, ktoré pomohli zistiť jej totožnosť podľa chorvátskych médií pochádzali z USA, kde Slovenka žila do roku 2015. Následne sa presťahovala do Írska.



Ženu našli na Krku 12. septembra. Podľa chorvátskej horskej záchrannej služby (HGSS) nevedela, odkiaľ prišla, ani to, ako sa dostala na ostrov. Nemala pri sebe doklady ani mobilný telefón a jej v blízkosti sa nenachádzalo žiadne auto. Rozprávala anglicky, ale nepamätala si svoju totožnosť.



Chorvátske úrady podľa AP uviedli, že žena prenocovala na pobreží. Našli ju vyčerpanú, dezorientovanú a s ľahkými zraneniami. Na fotografii, ktorú zverejnila chorvátska polícia, mala na tvári viacero škrabancov. Neskôr ju previezli do nemocnice v meste Rijeka. Polícia označila jej stav za „stabilizovaný" a uviedla, že po jej prepustení bude zverená do starostlivosti sociálnych pracovníkov.



Podľa miestnych obyvateľov je oblasť, kde ženu našli, skalnatá a ťažko prístupná od mora aj pešo.



Krk je najväčší chorvátsky ostrov v Jadranskom mori a je obľúbeným miestom návštevníkov tejto krajiny.



