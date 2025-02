Chorvátsko: Znovuzvolený Zoran Milanovič zložil prezidentskú prísahu

Záhreb 18. februára (TASR) - Zoran Milanovič zložil v utorok slávnostnú prísahu a oficiálne zahájil druhé päťročné obdobie vo funkcii chorvátskeho prezidenta. Súčasťou prísahy bol sľub, že bude dodržiavať ústavu a vykonávať svoje povinnosti v prospech chorvátskeho ľudu a občanov krajiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry HINA.



"Prisahám na svoju česť, že budem vykonávať povinnosti prezidenta Chorvátskej republiky svedomito a zodpovedne v prospech chorvátskeho ľudu a všetkých chorvátskych občanov. Ako hlava štátu budem dodržiavať ústavu a zákony, zabezpečovať dodržiavanie ústavného a právneho poriadku Chorvátskej republiky, dohliadať na riadne a spravodlivé fungovanie všetkých štátnych orgánov a chrániť nezávislosť, existenciu a jednotu Chorvátskej republiky. Tak mi, bože, dopomáhaj," povedal počas slávnostnej ceremónie v prezidentskej kancelárii.



Milanovič (58) sa opätovne stal chorvátskym prezidentom 12. januára, keď v druhom kole volieb bezproblémovo porazil svojho súpera Dragana Primoraca.



V súčasnosti je najpopulárnejším politikom v krajine a podľa portálu Politico ho pre nacionalistický populizmus nazývajú aj chorvátskym Donaldom Trumpom. Už počas svojho prvého funkčného obdobia sa opakovane dostával do sporov s vládou premiéra Andreja Plenkoviča.



Prezident Milanovič otvorene kritizuje západnú vojenskú pomoc pre Ukrajinu s tým, že Chorvátsko by sa nemalo stavať na žiadnu stranu a malo by sa držať bokom od globálnych sporov, hoci je členom NATO a EÚ. Plenkovič ho označil za proruského a hrozbu pre medzinárodné postavenie krajiny.