Chorvátsko zvýši investície do obrany, vyhlásil premiér Plenkovič

Záhreb 27. mája (TASR) - Chorvátsko bude vďaka svojmu „silnému hospodárskemu rastu“ investovať viac do obrany. Po stretnutí s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem to prostredníctvom sociálnej siete X oznámil chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.



„Chorvátsko ako zodpovedný člen NATO podporuje stabilitu a európsku perspektívu juhovýchodnej Európy. Prostredníctvom neustálych investícií do obranných kapacít dáva Chorvátsko v súčasnosti dve percentá svojho HDP na obranu, pričom 30 až 40 percent je určených na modernizáciu ozbrojených síl,“ napísal Plenkovič na sieti X.



Chorvátsky premiér sa v súčasnosti zúčastňuje na jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v americkom meste Dayton, kde pred tridsiatimi rokmi podpísali dohodu o ukončení vojny v Bosne a Hercegovine.



„Diskutovali sme o plánoch NATO na zvýšenie výdavkov na obranu, posilnenie európskej obrany a transatlantické vzťahy. Chorvátsko bude vďaka svojmu silnému hospodárskemu rastu schopné zvýšiť investície do obrany,“ dodal Plenkovič. Z vyhlásenia ministra nie je zrejmá presná suma, o koľko viac plánuje Chorvátsko míňať na obranu.



Rutte v priebehu tohto mesiaca v liste lídrom 32 štátov Aliancie navrhol, aby do roku 2032 zvýšili obranné výdavky na 3,5 percenta HDP, čo sa týka priamo vojenského vybavenia, a ďalších 1,5 percenta HDP vyčlenili na položky súvisiace s obranou a bezpečnosťou, napríklad na kybernetickú bezpečnosť, infraštruktúru a iné oblasti.



Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 zaviazali, že budú na obranu míňať dve percentá svojho HDP. Americký prezident Donald Trump však na členské štáty nalieha, aby prispievali až piatimi percentami HDP a v bezpečnosti sa tak stali menej závislými od USA. Zo všetkých členov Aliancie je k tomuto cieľu najbližšie Poľsko, ktoré chce dať tento rok na svoju obranu 4,7 percenta HDP.