Chorvátsku exministerku pre eurofondy odsúdili za zneužitie právomocí

Záhreb 12. júna (TASR) - Bývalú chorvátsku ministerku pre regionálny rozvoj a eurofondy Gabrijelu Žalacovú poslal vo štvrtok súd v Záhrebe na dva roky do väzenia za zneužitie právomocí a inkasovanie peňazí za využívanie svojho politického vplyvu. Oznámila to na svojej webstránke chorvátska pobočka Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá bola v prípade žalujúcou stranou, ako aj chorvátske médiá, informuje TASR.



V súvislosti s prípadom boli okrem exministerky z rovnakých trestných činov obvinení aj bývalý šéf chorvátskej Centrálnej agentúry pre financovanie a zmluvné vzťahy (SAFU) a dvaja podnikatelia.



Žalacová bola ministerkou od októbra 2016 do júla 2019. V roku 2017 spustila verejné obstarávanie na informačný systém, pričom podnikla kroky, aby zabezpečila výhodné postavenie pre istého konkrétneho podnikateľa a jeho firmy. Následne nadhodnotila odhadovanú hodnotu zákazky a rozhodla sa ju zadať bez zverejnenia výzvy. K účasti boli prizvané firmy zmieneného podnikateľa, ktoré napokon zákazku aj získali, a to za neprimerane vysokú cenu 1,73 milióna eur.



Vyšetrovanie EPPO preukázalo, že bývalá ministerka spolu s vlastníkmi predmetných firiem pokračovali v krokoch smerujúcich k tomu, aby zákazku získali práve ich spoločnosti, a to aj napriek tomu, že celý postup už bol zrušený pre porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Zmluva však bola nakoniec aj tak uzatvorená a podnikatelia dostali vysokú sumu peňazí, ktorú si následne nechali previesť na účty alebo ju vybrali v hotovosti.



Odhadovaná škoda pre rozpočet EÚ predstavuje prinajmenšom milión eur, pričom škoda pre štátny rozpočet Chorvátska dosahuje takmer 300.000 eur.



Exministerka už predtým uzavrela dohodu o vine a treste, keďže sa k obvineniam priznala a zaplatila 200.000 eur ako čiastočnú náhradu spôsobenej škody. Medzitým pokračuje trestné konanie proti ďalším trom obvineným - exšéfovi SAFU a dvom majiteľom obvinených spoločností, ako aj proti ich dvom spoločnostiam.