Chorvátsky exminister Dabro čelí súdnemu procesu za nelegálne zbrane
Dabro a jeho strana tvrdia, že vyšetrovanie bolo politicky motivované v reakcii na podozrenia z korupcie v štátnej lesnej spoločnosti.
Autor TASR
Záhreb 6. mája (TASR) - V chorvátskom Osijeku sa začal súdny proces s bývalým ministrom poľnohospodárstva a poslancom Hnutia za domovinu (Domovinski pokret) Josipom Dabrom. Je obžalovaný z porušenia práv dieťaťa a nezákonného držania zbraní a výbušnín. Pojednávanie je neverejné, píše TASR podľa agentúr Hina a AFP.
Na otázku novinárov, čo od súdneho konania očakáva, Dabro pred budovou súdu stručne odpovedal: „Uvidíme.“
Bývalý vicepremiér a minister poľnohospodárstva odstúpil v januári 2025, keď sa na internete objavilo video, ako strieľa z idúceho auta. Vo februári 2025 bol vzatý do väzby, aby neovplyvňoval svedkov, po ich výsluchu bol od 3. marca stíhaný na slobode.
Prokuratúra v obžalobe tvrdí, že medzi rokmi 2020 a 2024 dovolil maloletému synovi strieľať z pištole a automatickej pušky, hádzať výbušné zariadenie podobné granátu a rozoberať a čistiť zbrane, čím ohrozil jeho bezpečnosť a zdravý vývoj.
Okrem videa, ako strieľa z pištole zo sedadla spolujazdca z idúceho auta, sa objavilo ďalšie, na ktorom od pol pása vyzlečený strieľa z automatickej zbrane na poli. Podľa médií má prokuratúra ďalšie video, na ktorom dovolil maloletému strieľať zo samopalu.
Dabro 23. apríla oznámil rezignáciu na funkciu generálneho tajomníka koaličného Hnutia za domovinu, ostáva však poslancom parlamentu. Vláda konzervatívneho premiéra Andreja Plenkoviča (Chorvátska demokratická únia - HDZ) vládne s tesnou väčšinou.
Dabro a jeho strana tvrdia, že vyšetrovanie bolo politicky motivované v reakcii na podozrenia z korupcie v štátnej lesnej spoločnosti.
