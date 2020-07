Chorvátsky minister oznámil opatrenia po hlásení o rekorde v nákaze

Záhreb 10. júla (TASR) - Po rekordných 116 nových prípadoch nákazy koronavírusom, nahlásených v Chorvátsku v piatok, minister zdravotníctva Vili Beroš oznámil, že budú zavedené nové opatrenia. Napríklad sa vystupňujú kontroly zhromaždení, sprísnia sa podmienky pre vstup do Chorvátska zo susedných krajín a nosenie rúšok v reštauráciách, baroch a obchodoch sa vyhlási za povinné. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.



"O nutných opatreniach stále diskutujeme a doladené budú ešte dnes," povedal Beroš novinárom po zasadnutí vedeckej rady vo vládnych priestoroch. Minister dodal, že štátny tím pre riešenie pandémie ochorenia COVID-19 bude mať znova denne tlačové konferencie.



"Zatiaľ zhromažďovanie nezakážeme, ale vystupňujeme epidemiologické opatrenia, ktoré zatiaľ prinášali výsledky," doplnil Beroš.



Podľa ministra sa organizátori zhromaždení budú musieť viac starať o to, aby sa dodržiavali epidemiologické opatrenia, ako aj zostavovať zoznamy účastníkov. Tie uľahčia epidemiológom prácu, ak vypukne nákaza a bude treba účastníkov aj ich kontakty vyhľadať.



Počíta sa aj s častejšími kontrolami zhromaždení, aby sa nezmenili na zdroj infekcie.



"Takisto sme diskutovali o situácii na hranici. Značne sa zlepšila, ale vzhľadom na zhoršovanie epidemiologickej situácie v susedných krajinách určite sprísnime podmienky pre vstup do Chorvátska a zavedieme 14-dňovú samoizoláciu, ako aj kratšie obdobia samoizolácie, ak osoba absolvuje PCR test," povedal Beroš.



Poznamenal, že budú prijaté aj nové pokyny týkajúce sa nosenia rúšok v určitých profesiách, ktoré podľa odhadov predstavujú najväčšie riziko v šírení ochorenia COVID-19. Takými sú napríklad sektor stravovania a maloobchodný predaj.



Beroš zdôraznil, že nebudú zavedené úplne nové obmedzenia, a určite nie platné plošne. Opatrenia budú selektívne, zamerané konkrétne.