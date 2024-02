Chorvátsky minister: Ukrajinu bránia ukrajinskí občania

Záhreb 28. februára (TASR) - Chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič Radman v stredu povedal, že Ukrajinu bránia ukrajinskí občania. Reagoval tým na vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v pondelok nevylúčil vyslanie príslušníkov francúzskych pozemných vojsk na Ukrajinu. TASR prevzala správu z chorvátskej tlačovej agentúry HINA.



"Ukrajinu bránia ukrajinskí občania. Samozrejme, Ukrajina potrebuje našu pomoc a my vyjadrujeme solidaritu od prvého dňa," povedal Grlič Radman novinárom v Záhrebe pred zasadnutím výboru parlamentu pre zahraničnú politiku.



Spomenul, že Európska rada nedávno rozhodla o balíku pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur.



Po konferencii o pomoci Ukrajine v pondelok v Paríži Macron nevylúčil vyslanie francúzskych vojakov na Ukrajinu a dodal, že otvorené sú všetky možnosti, aby sa zaistilo, že Rusko túto vojnu nevyhrá.



Spojenci okamžite na Macronov výrok zareagovali a vylúčili vyslanie vojakov. Aj francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné následne vysvetlil, že jeho krajina by mohla poslať na Ukrajinu len vojakov s nebojovou úlohou.



Grlič Radman znovu reagoval aj na ostro formulované vyhlásenia Srbska týkajúce sa jeho výroku o srbskom prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi, ktorého nazval "ruský satelit". Chorvátsky minister povedal, že každá krajina, ktorá chce mať vyhliadku na vstup do EÚ, musí zosúladiť svoju politiku so zahraničnou a bezpečnostnou politikou Európskej únie.



To okrem iných vecí znamená, že "každá krajina, ktorá sa chce stať členom EÚ, by mala odsúdiť agresiu Ruska, zaviesť proti nemu sankcie a prejaviť solidaritu s Ukrajinou", vyhlásil Grlič Radman.