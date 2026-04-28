< sekcia Zahraničie
Chorvátsky Osijek daruje ukrajinskému Žytomyru dve električky
Električky s rokom výroby 1968 a 1972 budú dodané do Žytomyru prostredníctvom chorvátskeho veľvyslanectva na Ukrajine.
Autor TASR
Záhreb 28. apríla (TASR) - Primátor chorvátskeho Osijeku Ivan Radič oznámil, že jeho mesto daruje dve vyradené električky mestu Žytomyr na Ukrajine. Obe vozidlá boli kompletne zrekonštruované a sú v dobrom stave. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Radič uviedol, že električky spĺňajú potreby vojnou postihnutého ukrajinského mesta a zároveň ide o gesto vďaky za podporu, ktorú Osijek dostal počas vojny v Chorvátsku v 90. rokoch. Električky s rokom výroby 1968 a 1972 budú dodané do Žytomyru prostredníctvom chorvátskeho veľvyslanectva na Ukrajine. Osijek tiež uhradí náklady približne 10.000 eur na dopravu.
Radič dodal, že Osijek po príchode desiatich nových električiek chce na Ukrajinu darovať ešte ďalšie štyri električky. V meste v súčasnosti premáva desať nových nízkopodlažných električiek vyrobených spoločnosťou Končar, ďalších desať sa očakáva v budúcom roku, čo by malo plne uspokojiť potreby mesta.
