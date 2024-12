Chorvátsky parlament rokuje o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde

Záhreb 3. decembra (TASR) - Chorvátsky parlament začal v utorok prerokúvať návrh na vyslovenie nedôvery proeurópskej vláde premiéra Andreja Plenkoviča. O nedôvere by sa malo hlasovať v piatok. Iniciovala ho opozičná Sociálnodemokratická strana (SDP) pre vyšetrovanie exministra zdravotníctva Viliho Berošu z korupcie, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



SPD uviedla sériu korupčných škandálov, do ktorých boli zapletení ministri a ďalší predstavitelia vládnucej Chorvátskej demokratickej únie (HDZ). Exministra Berošu 15. novembra zadržala chorvátska polícia a následne ho Plenkovič odvolal z funkcie.



Chorvátsky Úrad pre prevenciu korupcie a organizovaného zločinu (USKOK) ho obvinil z úplatkárstva, prania špinavých peňazí a zneužívania právomocí. Prípad sa týka obstarávania predraženého zdravotníckeho vybavenia pre štátne nemocnice, približuje agentúra HINA. Exministra a ďalších sedem osôb samostatne vyšetrovala pre korupciu aj európska prokuratúra (EPPO). Podľa chorvátskeho generálneho prokurátora Ivana Turudiča prípad spadá do jurisdikcie USKOK-u a vyžiadal si od EPPO príslušné spisy a dôkazový materiál.



Beroša popiera akékoľvek pochybenie. Po zadržaní políciou 15. novembra mal vo vyšetrovacej väzbe zostať mesiac. Po desiatich dňoch po vypočutí všetkých svedkov ho však prepustili.



Chorvátski poslanci majú o vyslovení nedôvery Plenkovičovej prozápadnej vláde hlasovať v piatok. Na vyslovenie nedôvery v 151-člennom jednokomorovom parlamente potrebujú podporu najmenej 76 posloancov. Podľa miestnych médií však opozícia zatiaľ môže rátať len so 71 hlasmi. Podľa analytikov je preto vyslovenie nedôvery ako krok k predčasným voľbám nepravdepodobné.