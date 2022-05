Chorvátsky parlament schválil návrh zákona o zavedení eura

Záhreb 15. mája (TASR) - Chorvátsky parlament schválil koncom tohto týždňa návrh zákona o pristúpení k jednotnej európskej mene. Chorvátsko sa tak od budúceho roka stane 20. krajinou eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zákon, ktorým Chorváti nahradia chorvátsku kunu eurom, schválili poslanci v piatok večer (13. 5.) pomerom hlasov 117 za a 13 proti. Jeden sa zdržal.



Členom Európskej únie je Chorvátsko od roku 2013, doteraz však patrí k chudobnejším krajinám v rámci EÚ, za čím sú najmä dôsledky vojny v bývalej Juhoslávii v rokoch 1992 - 1995. Práve pre obavy zo zvýšenia záťaže pre obyvateľstvo nesúhlasili so vstupom do eurozóny pravicové strany. Tvrdili, že v súčasnom období nie je prijatie eura ideálne a tento krok povedie k zvýšeniu chudoby. Ich pozmeňujúce návrhy však parlament zamietol.



Na základe zákona začne Chorvátsko už od 5. septembra uvádzať ceny tovarov v obidvoch menách. To bude platiť aj počas celého nasledujúceho roka.



Chorvátska vláda je presvedčená, že prijatie eura bude pre krajinu pozitívnym krokom. Podľa nej to umožní eliminovať menové riziká, znížiť úrokové sadzby, zlepšiť úverové hodnotenie krajiny a prilákať viac investícií.