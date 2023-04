Chorvátsky premiér: Cesta Ukrajiny do NATO bude ešte nejaký čas trvať

Záhreb 23. apríla (TASR) - Cesta Ukrajiny k členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO) bude ešte trvať nejaký čas, pretože NATO nie je v tejto záležitosti jednotné, vyhlásil v nedeľu chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. Informovala o tom tlačová agentúra HINA.



"Keby bola Ukrajina v NATO, to, čo sa dnes deje, by sa nedialo," povedal premiér novinárom v Jasenovaci, bývalom vyhladzovacom tábore z druhej svetovej vojny, ktorý zriadil režim chorvátskych ustašovcov. Nachádzal sa asi 115 kilometrov od Záhrebu na brehu rieky Sáva. Plenkovič si tam v nedeľu uctil pamiatku zavraždených obetí.



"Cesta Ukrajiny k členstvu v NATO bude ešte nejaký čas trvať, pretože si to vyžaduje súhlas všetkých členských krajín a zrýchlený proces (vstupu) nie je možný v žiadnej organizácii," vysvetlil Plenkovič.



"Postoj celej aliancie vrátane Chorvátska je ten, že sa drží politiky otvorených dverí a plnenia kritérií," uviedol premiér a dodal: "Na túto vec sú v rámci NATO momentálne rôzne názory."



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok na návšteve Kyjeva vyhlásil, že Ukrajina patrí do NATO, a pozval prezidenta Volodymyra Zelenského na júlový samit aliancie v litovskom Vilniuse.



Stoltenbergove výroky sa nepáčili Rusku, ani členskému štátu NATO Maďarsku.



Plenkovič povedal, že postoj Chorvátska k Ukrajine je jasný. "Chorvátsko ju silno podporuje ako obeť ruskej agresie, ktorá trvá už 15. mesiac. Patríme k tým, čo dôrazne presadzovali, aby bol Ukrajine udelený štatút kandidáta na členstvo v Európskej únii," vyhlásil.