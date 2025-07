Chorvátsky premiér kritizoval ich prezidenta pre jeho postoj k Rusku

Záhreb 2. júla (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v stredu obvinil prezidenta krajiny Zorana Milanoviča, že sa stavia na stranu Ruska. Vyhlásil, že nemá pochopenie pre jeho sympatie voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý už tri roky vedie vojnu na Ukrajine. Milanovič na utorňajšej tlačovej konferencii s prezidentom SR Petrom Pellegrinim uviedol, že „neexistuje žiadny dôvod prečo neviesť diskusie (s Ruskom)“. TASR o tom píše podľa agentúry HINA.



„Ktokoľvek, kto reprezentuje Chorvátsko, Chorvátov a chorvátsku politiku, by nemal mať pre Putina a Rusko ani štipku pochopenia alebo ospravedlnene,“ myslí si Plenkovič. „Máme tu niekoho, kto prakticky tri roky obhajoval pozíciu Kremľa viac ako pozíciu Chorvátska, Západu a ostatných,“ uviedol chorvátsky premiér.



Plenkovič zdôraznil, že pre ruskú agresiu voči Ukrajine stúpajú ceny plynu, elektriny a ropy. Pripomenul, že Rusko ilegálne anektovalo štyri ukrajinské regióny a Krymský polostrov, spôsobilo utečenecké krízu a ničí ukrajinské mestá.



Pellegrini počas utorňajšej návštevy Chorvátska na tlačovej konferencii s Milanovičom vyzval lídrov EÚ, aby sa odhodlali na stretnutie s predstaviteľmi Ruskej federácie a začali rozvíjať dialóg o čo najskoršom ukončení vojny. V súčasnosti totiž podľa neho vyjednávanie o dočasnom pokoji zbraní závisí od rokovaní Spojených štátov s Ruskom. Chorvátsky prezident vysvetlil, že v rusko-ukrajinskom konflikte stojí na strane slabšieho, teda „na strane ukrajinského ľudu, nie ukrajinskej vlády.“



Prezident Milanovič otvorene kritizuje západnú vojenskú pomoc pre Ukrajinu s tým, že Chorvátsko by sa nemalo stavať na žiadnu stranu a malo by sa držať bokom od globálnych sporov, hoci je členom NATO a EÚ. Plenkovič ho v minulosti označil za proruského a hrozbu pre medzinárodné postavenie krajiny.