Chorvátsky premiér odmieta ísť po stretnutí s Djokovičom do karantény

Záhreb 24. júna (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič vyhlásil, že nepôjde do karantény, aj keď sa pred pár dňami nakrátko stretol s tenistom Novakom Djokovičom, ktorý bol v utorok pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.



Vo vyhlásení chorvátskeho úradu verejného zdravotníctva sa uvádza, že Plenkovič nemá povinnosť podstúpiť karanténu, pretože sa nejednalo o blízky kontakt a riziko prenesenia nákazy bolo vzhľadom na krátke trvanie jeho stretnutia s Djokovičom iba minimálne.



Pozitívny test mali aj ďalší traja hráči, ktorí sa zúčastnili na exhibičnom turnaji organizovanom práve Djokovičom.



Plenkovič navštívil turnaj v chorvátskom Zadare iba deň predtým, ako bol zrušený v dôsledku pozitívneho testu bulharského tenistu Grigora Dimitrova.



Výsledok Plenkovičovho testu na ochorenie COVID-19 bol síce v pondelok negatívny, no po tom, ako bol v utorok pozitívne testovaný aj samotný Djokovič, opozícia ešte ráznejšie žiadala premiéra, aby podstúpil karanténu.



Avšak Plenkovič uviedol, že sa ničoho neobáva, pretože jeho stretnutie s tenistom trvalo len približne tri minúty. "Podľa definície, ktorá popisuje, čo presne je blízky kontakt, toto blízky kontakt nebol a všetko je preto v poriadku," povedal Plenkovič.



Chorvátsky prezident zároveň argumentuje, že opoziční politici požadujú jeho odchod do karantény len preto, aby sa vyhli konfrontácii s ním v televíznych debatách pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Tie sa v Chorvátsku majú konať 5. júla.