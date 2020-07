Chorvátsky premiér Plenkovič absolvuje test na koronavírus

Záhreb 14. júla (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič absolvuje test na koronavírus, pretože sa v pondelok stretol s ministerkou, ktorej nariadili domácu izoláciu. Oznámil to v utorok hovorca chorvátskej vlády Marko Milič, ktorého vyjadrenie sprostredkovala agentúra HINA.



Premiér v pondelok predsedal zasadnutiu, ktoré sa venovalo otázke zavedenia eura v Chorvátsku. Na zasadnutí sa zúčastnila aj ministerka školstva Blaženka Divjaková, ktorej v utorok po konzultácii s epidemiológmi nariadili domácu izoláciu a tiež absolvovanie testu na koronavírus. Jeden z tajomníkov na ministerstve školstva mal totiž pozitívny test, píše HINA.



Premiér Plenkovič a ďalší členovia vlády, ktorí sa zúčastnili na pondelkovom zasadnutí, podľa hovorcu Miliča nemusia odísť do izolácie. Epidemiológovia a Chorvátsky úrad verejného zdravotníctva (HZJZ) tak rozhodli i na základe toho, že politici mali počas zasadnutia ochranné rúška.



"Toto je ďalší príklad, že je dôležité nosiť rúško a týmto spôsobom chrániť ostatných pred možným šírením ochorenia," uvádza sa v tlačovom vyhlásení vlády.



Divjaková neskôr na sociálnej sieti Facebook napísala, že ona sama, rovnako ako aj všetci zamestnanci ministerstva, ktorí v utorok absolvovali testy, mali negatívne výsledky. Z preventívnych dôvodov však zostanú v domácej izolácii do 22. júla.