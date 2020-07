Chorvátsky premiér dostal mandát na opätovné zostavenie vlád

Záhreb 16. júla - Chorvátsky prezident Zoran Milanovič vo štvrtok oficiálne odovzdal konzervatívnemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi mandát na opätovné zostavenie vlády, uviedla agentúra DPA.



Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) zvíťazilo 5. júla v parlamentných voľbách a získalo 66 kresiel v 151-člennom jednokomorovom parlamente.



Jednoznačné víťazstvo strany Plenkovičovi umožnilo, aby sa vyhol koaličným rozhovorom s krajne pravicovým Hnutím Miroslava Škora (DPMŠ).



Nový kabinet má Plenkovič predstaviť po poslednom stretnutí doterajšej vlády, ktoré sa bude konať v utorok 21. júla. O deň neskôr sa prvýkrát zíde nový parlament, ktorý by mal o novom kabinete hlasovať do konca nadchádzajúceho týždňa.



Podľa agentúr DPA a AFP Plenkovič presunul parlamentné voľby o niekoľko mesiacov vopred so zámerom vyťažiť z "dobrých výsledkov boja proti pandémii COVID-19" a vyhnúť sa ekonomickému pádu v jeho plnej sile, keďže krajina je do veľkej miery závislá od cestovného ruchu.