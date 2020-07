Chorvátsky premiér Plenkovič oznámil veľké víťazstvo vládnucej HDZ

Záhreb 6. júla (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič oznámil po polnoci v pondelok veľké víťazstvo konzervatívnej Chorvátskej demokratickej únie (HDZ) v nedeľných parlamentných voľbách po tom, čo štátna volebná komisia sčítala už takmer 90 percent hlasov, informovala agentúra AFP.



"Naše víťazstvo nie je len veľké, ale je to aj záväzok," vyhlásil Plenkovič. Premiér ďalej povedal, že úlohou vlády je "pracovať celými našimi srdcami pre Chorvátsko".



Podľa predbežných výsledkov by HDZ mala v 151-člennom jednokomorovom parlamente obsadiť 68 kresiel. Koalíciu pod vedením opozičných Sociálnych demokratov (SDP) by malo zastupovať 42 poslancov.



Podľa agentúr DPA a AFP chorvátsky premiér Andrej Plenkovič presunul parlamentné voľby o niekoľko mesiacov vopred so zámerom vyťažiť z "dobrých výsledkov boja proti pandémii COVID-19" a vyhnúť sa ekonomickému pádu v jeho plnej sile.



Hlasovacie miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času a zatvorili ich o 12 hodín neskôr.