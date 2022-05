Chorvátsky premiér sa v Kyjeve stretol so Zelenským

Záhreb 8. mája (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič navštívil v nedeľu ukrajinskú metropolu Kyjev, kde sa stretol s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským, predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Stefančukom a premiérom Denysom Šmyhaľom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.



"Prezident Zelenskyj ma informoval o situácii na Ukrajine a dôsledkoch ruskej invázie. Ukrajinský ľud a vojaci preukázali výnimočný vzdor pri bránení svojich rodín, domovov a svojej krajiny," napísal Plenkovič v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



"Chorvátsko vie, čo je to byť obeťou vojenskej agresie, stojí pevne pri Ukrajine a podporuje jej európske smerovanie," dodal chorvátsky premiér. Zároveň uviedol, že skúsenosť Chorvátska s vojnou môže Ukrajine pomôcť pri povojnovej obnove krajiny a odmínovaní zamínovaných oblastí.



Plenkovič plánuje ešte v nedeľu navštíviť aj mestá Irpiň a Buča neďaleko Kyjeva, ktoré sú spájané s vojnovými zločinmi.



Chorvátskeho premiéra počas cesty na Ukrajinu sprevádzal aj chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman. Plenkoviča a Radmana privítala v Kyjeve chorvátska veľvyslankyňa, ktorá sa do ukrajinskej metropoly vrátila, aby viedla tamojšie chorvátske veľvyslanectvo.



Plenkovič navštívil Ukrajinu aj vlani, a to dvakrát - najskôr v auguste, keď sa zúčastnil na summite Krymskej platformy, a neskôr počas oficiálnej návštevy v decembri.