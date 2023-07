Chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu odmieta vyhlásenia Maďarska

Záhreb 5. júla (TASR) - Chorvátsky štátny prevádzkovateľ ropovodu JANAF odmietol tvrdenia maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa o nespravodlivom zaobchádzaní so spoločnosťou MOL. TASR informuje podľa správy agentúry HINA.



Spoločnosť JANAF v tlačovej správe pripomína, že s maďarskou energetickou skupinou MOL na rok 2023 podpísala zmluvy typu "ber alebo plať". Pri tomto druhu zmluvy spoločnosť buď odoberie produkt od dodávateľa alebo mu zaplatí pokutu. Zmluvy sa týkajú prepravy 2,9 milióna ton ropy a skladovania 79.385 kubických metrov ropy v termináli Omišalj a 70.000 kubických metrov ropy v termináli Sisak.



Zmluvy, o ktorých bola verejnosť informovaná v máji, zaručujú bezpečné zásobovanie ropných rafinérií a trhov v Maďarsku a na Slovensku.



JANAF prevádzkuje systém prepravy ropy, ktorý je súčasťou ropovodu Adria vrátane ropného terminálu prístavu Rijeka v Omišalji na ostrove Krk. Spoločnosť tvrdí, že môže zaručiť prepravu až 14,3 milióna ton ropy z Omišalju do Goly na chorvátsko-maďarskej hranici, čo dokáže uspokojiť potrebu Maďarska a Slovenska.



JANAF zdôrazňuje, že so všetkými partnermi zaobchádza rovnako, a že ceny za prepravu ropy sa definujú počas vyjednávania podľa dĺžky a kapacitného vyťaženia ropovodu. Chorvátsky operátor poznamenal, že MOL prepravuje oveľa menšie množstvá, ako umožňuje kapacita.



Maďarský minister zahraničných vecí po pondelkovom stretnutí so slovenským náprotivkom Miroslavom Wlachovským povedal, že Chorvátsko zvýšilo tranzitné poplatky na štvornásobok trhovej ceny.



"Keďže trasa je súčasťou alternatívnej trasy k priamemu dovozu z Ruska pre región, tento krok je veľkou záťažou pre maďarské a slovenské dodávky energie a sťažuje energetickú diverzifikáciu," citovala Szijjártóa tlačová agentúra MTI.



"Myslíme si, že nie je čestné premeniť vysoké zisky v časoch vojny, najmä ak opatrenia ohrozujú energetickú bezpečnosť iných krajín," povedal maďarský minister podľa MTI.