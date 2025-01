Chorvátsky vicepremiér odstúpil pre video, na ktorom strieľa z auta

Záhreb 18. januára (TASR) - Chorvátsky vicepremiér a minister poľnohospodárstva Josip Dabro odstúpil v sobou zo svojej funkcie. Popredný člen krajne pravicovej strany Vlastenecké hnutie (DP) ohlásil rezignáciu v dôsledku videozáznamu, ktorý ho zachytáva pri streľbe z idúceho auta, a ktorý sa nedávno začal šíriť na internete, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Týmto podávam neodvolateľnú demisiu," napísal 42-ročný Dabro v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že rezignovať sa rozhodol z "morálnych dôvodov", aby neškodil vláde odpútavaním pozornosti od jej kľúčových priorít.



Predmetné video zverejnil tento týždeň chorvátsky denník Jutarnji List. Dabra zachytáva, ako strieľa do tmy z idúceho auta. Sedí pritom na sedadle spolujazdca, má nahlas pustenú hudbu a pospevuje si. Svetlá v diaľke naznačujú, že sa nachádzal neďaleko obývanej oblasti, píše AFP. Video zrejme bolo natočené v lete, nakoľko minister má oblečené šortky a tričko s krátkym rukávom.



"Uvedomujem si, že tieto okolnosti sú ďalšou príťažou pre vládu aj moju stranu," napísal Dabro na margo videa taktiež v sobotnom príspevku na Facebooku, ktorým ohlásil svoju rezignáciu. "Moja osobná situácia by nemala odvádzať pozornosť vlády či ministerstva (poľnohospodárstva) od ich priorít ani odďaľovať potrebné reformy," dodal.



Dabro vo svojej prvotnej piatkovej reakcii na zmienené video uviedol, že bolo natočené pred niekoľkými rokmi. Tvrdil tiež, že strieľal len slepými nábojmi. Líder strany DP Ivan Penava uviedol, že koalícia naďalej zostáva "stabilná". Dodal, že Dabro svojim konaním nikoho neohrozoval a predmetné "súkromné" video údajne poslal ľuďom, ktorých považoval za svojich priateľov.



Vláda v piatok večer označila Dabrovo správanie za "nevhodné a nezodpovedné". Jej hovorca uviedol, že do vymenovania nového ministra poľnohospodárstva bude rezort dočasne riadiť štátny tajomník Tugomir Majdak, informuje chorvátska agentúra Hina.



Vládnu koalíciu vytvorila v máji 2024 strana Chorvátska demokratická únia (HDZ) vedená premiérom Andrejom Plenkovičom so stranou Vlastenecké hnutie (DP), ktorá zastáva nacionalistické, protiimigračné či proti LGBT názory a presadzuje napríklad aj zákaz interrupcií, približuje AFP. Nejde pritom o prvú demisiu v rámci tejto novej koalície, keďže už v novembri bol odvolaný minister zdravotníctva Vili Beroš pre vyšetrovanie obvinení z korupcie.