Chorvátskych medailistov vítal v Záhrebe kontroverzný spevák Thompson
Perkovič je v niektorých krajinách pre svoj repertoár a názory zakázaný, vo svojej vlasti sa však teší veľkej popularite.
Autor TASR
Záhreb 2. februára (TASR) - Kontroverzný chorvátsky ultranacionalistický spevák Marko Perkovič, známy pod umeleckým menom Thompson, v pondelok vystúpil na privítaní chorvátskej mužskej hádzanárskej reprezentácie v Záhrebe. Toto podujatie sa uskutočnilo napriek snahe primátora mesta Tomislava Tomaševiča zabrániť jeho konaniu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Výzvy, aby vystúpil aj na slávnostnom privítaní hádzanárov, ktorí v nedeľu získali bronz na majstrovstvách Európy, vyvolali nesúhlas ľavicovo orientovaného mestského vedenia. Samotní hráči však o jeho účasť požiadali.
Odmietavý postoj primátora vyvolal pobúrenie medzi pravicovými a konzervatívnymi politikmi vo vláde, ktorí to označili za „ideologickú cenzúru“. Do sporu napokon zasiahla vláda, ktorá rozhodla, že podujatie sa uskutoční aj s účasťou Thompsona.
„Vždy prinášate radosť celému národu, preto je správne, aby sme vám to oplatili,“ povedal premiér Andrej Plenkovič hádzanárom počas oficiálneho prijatia.
Primátor Tomaševič následne kritizoval intervenciu vlády ako „bezprecedentné inštitucionálne násilie“ a zdôraznil, že akékoľvek využitie verejných priestranstiev mesta si vyžaduje súhlas miestnych orgánov. „Ide o útok štátu na mesto Záhreb,“ vyhlásil. Premiér však tieto obvinenia odmietol s tým, že vláda konala v súlade so zákonom a „zdravým rozumom“.
Počas večera skandoval dav na námestí spevákovo meno, zapálil fakle a mával chorvátskymi vlajkami. Na jednej z budov sa v rovnakom čase objavil transparent s nápisom „Zjednotení proti fašizmu“.
Vlani Perkovič prilákal na koncert v Záhrebe viac ako 400.000 ľudí. Spieval vtedy aj jednu zo svojich najslávnejších piesní, ktorá sa začína ustašovským pozdravom – „Za dom spremni“ („Za vlasť, pripravení“). Kým Perkovič zakričal prvú polovicu pozdravu, dav s nadšením doplnil jeho zvyšnú časť, uviedla AFP. V pondelok však túto pieseň do programu svojho vystúpenia nezaradil.
Spomínaný pozdrav počas vojny v 90. rokoch používala aj krajne pravicová polovojenská jednotka Chorvátske obranné sily (HOS). Je považovaný za ekvivalent nacistického „Sieg Heil“ a v Chorvátsku je jeho používanie zakázané v kontexte propagácie nenávisti.
Mestská správa Záhrebu pred časom zakázala využívanie verejných priestorov na propagáciu nenávisti vrátane používania ustašovského pozdravu.
Ustašovský režim počas druhej svetovej vojny prenasledoval a zavraždil státisíce Srbov, Židov, Rómov a protifašisticky orientovaných Chorvátov.
AFP doplnila, že v posledných rokoch čoraz viac ľudí tlačí na to, aby Chorvátsko prestalo démonizovať svoju pronacistickú minulosť a prezentovalo ustašovcov ako zakladateľov štátu.
