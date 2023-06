Choudhuryová je prvou moslimkou na poste federálnej sudkyne v USA

Washington 16. júna (TASR) - Prvou moslimskou na poste federálnej sudkyne v dejinách USA sa stala právnička Nusrat Choudhuryová. V piatok o tom informovala agentúra AP.



Choudhuryová sa stala sudkyňou Brooklynského okresného súdu v New Yorku, americký Senát ju v tejto funkcii potvrdil vo štvrtok. Súčasne je aj prvou Američankou bangladéšskeho pôvodu na takomto poste.



Väčšinu svojej profesionálnej kariéry Choudhuryová strávila ako právnička v pobočke Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) v štáte Illionois. Venovala sa najmä otázkam rasovej spravodlivosti a národnej bezpečnosti.



V rokoch 2018-20 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa programu organizácie pre rasovú spravodlivosť.



Do federálnej sudcovskej funkcie ju v januári 2022 nominoval prezident USA Joe Biden.



Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vo svojom vyhlásení privítal potvrdenie Choudhuryovej vo funkcii. Niektorí republikáni v Senáte ju kritizovali po tom, ako poskytla rozporuplné odpovede na otázku, či na podujatí na Princetonskej univerzite v roku 2015 povedala, že "k zabíjaniu neozbrojených černochov políciou dochádza v Amerike každý deň".



Choudhuryová na vypočutí pred senátnym výboru pre spravodlivosť v apríli roku 2022 vysvetlila, že tieto slová vyslovila v rámci výkonu svojho povolania právničky. Neskôr v liste adresovanom výboru uviedla, že tieto slová nikdy nepovedala.



AP pripomenula, že prezident Biden vymenoval aj prvého moslimského sudcu v histórii USA - stal sa ním Zahid Quraishi, ktorého Senát v roku 2021 potvrdil do funkcie sudcu okresného súdu v New Jersey.



AP dodala, že Quraishiho prvým dňom v práci v newyorskej právnickej firme bol 11. september 2001, ktorý sa do dejín zapísal teroristickým útokom islamistických kománd na USA. Quraishi sa potom dal do služieb právneho oddelenia armády USA a slúžil v dvoch misiách v Iraku.