Chovan začal ako 13. útočník, napokon bol hrdina: Som rád za dôveru

Ottawa 28. decembra (TASR) - Útočník Ján Chovan bol jedným z hrdinov slovenského tímu, ktorý v piatkovom zápase zvíťazil nad Švajčiarskom 2:1 na hokejových MS hráčov do 20 rokov. Zápas začal v pozícii 13. útočníka, no napokon ho rozhodol, keď v 57. minúte využil chybu súpera a strelou spomedzi kruhov prekonal brankára Christiana Kirscha. "Snažil som sa hrať naplno v každom striedaní a vybojovať si miesto. Som rád, že som dostal šancu a že mi tréneri dôverovali," uviedol pre hockeyslovakia.sk.



Chovan odohral v zápase 8:18 minút, čím si takmer zopakoval "icetime" z prvého zápasu proti Švédsku (8:21). Pri víťaznom góle zachoval chladnú hlavu, keď našiel nekryté miesto vo švajčiarskej bránke. "Dobrú prácu odviedli Fero (Dej) aj "Kuko" (Roman Kukumberg). Puk prišiel ku mne a ja som sa už iba snažil vystreliť a trafiť bránku."



Pre mladých Slovákov to bolo po prehre so Švédskom 2:5 prvé víťazstvo na turnaji. Nerodilo sa jednoducho, v herne aj strelecky (29:29) vyrovnanom zápase mali viackrát navrch aj Švajčiari. Oporou slovenského tímu bol aj brankár Samuel Urban, ktorý inkasoval iba raz. Jeho spoluhráči nepostrážili Erica Schnellera, ktorý v 34. minúte naskočil do hry po návrate z trestnej lavice a po úniku vyrovnal na priebežných 1:1. Okrem tohto momentu bol Urban stopercentný. "Nebol to ľahký zápas. Oba tímy naplno korčuľovali po celých 60 minút, no to sme aj očakávali a nezaskočilo nás to. Švajčiari sa snažili byť tvrdí pred bránkou, no sústredil som sa na svoju hru," poznamenal Urban.