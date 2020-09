Chovancová: Zábery z cely som médiám poskytla po dohode s právnikmi

Brusel 2. septembra (TASR) - Videozábery potvrdzujúce neprimerané násilie členov letiskovej polície voči slovenskému občanovi Jozefovi Chovancovi na letisku v Charleroi získali belgické médiá so súhlasom Chovancovej vdovy. Uviedla to v stredu flámska verejnoprávna televízia VRT, ktorá s Henrietou Chovancovou urobila rozhovor na území Slovenska. Rozhovor prebiehal v angličtine.



Chovancová v rozhovore pre VRT uviedla, že manžela jej už síce nikto nevráti, ale tento prípad, ktorý vzbudil veľkú mediálnu pozornosť v Belgicku i na Slovensku, možno pomôže zachrániť niekoho iného pred policajtmi, ktorých nazvala "šelmami".



Slovenka priznala, že definitívne stratila dôveru v belgické úrady. "Každý chráni sám seba, takže som nemohla inak než zverejniť tieto zábery pre všetkých," vysvetlila. Zároveň vyjadrila obavy, že možno sa nikdy nedozvie celú pravdu o okolnostiach smrti svojho manžela.



Zábery priemyselnej kamery z cely predbežného zadržania na letisku, na ktorých polícia "upokojuje" jej manžela kľačaním na jeho tele - pričom jedna z policajtiek hajluje - a privolaní lekári majú neprofesionálne a neetické správanie, uzreli svetlo sveta po dohode Chovancovej s jej právnikmi, ktorých si najala v júli 2019.



Chovancová uviedla, že poslednýkrát manžela počula 23. februára 2018, keď jej telefonoval už z letiska v Charleroi. Do Bratislavy však nedorazil a krátko pred polnocou jej telefonoval švagor a vysvetlil, že jej manžela zatkla polícia a musí prenocovať v cele na letisku.



Na druhý deň zdvihla mobil jej manžela neznáma osoba. Chovancová sa dozvedela, že jej muž je v nemocnici v kritickom stave. Ešte v ten deň odišla s dcérou autom do Belgicka a po príchode do nemocnice jej lekári povedali, že manžel je v stave mozgovej smrti a je len otázkou času, kedy ho odpoja od prístrojov, ktoré ho udržiavali pri živote.



"Som si istá, že zomrel v cele. Nemyslím si, že zomrel na následky infarktu. Myslím si, že ho polícia udusila. Infarkt bol iba manévrom, ktorý mal všetko utajiť," povedala Chovancová pre VRT.



Pripomenula aj to, aký šok zažila, keď uvidela zábery policajného zásahu v cele na letisku. Je presvedčená, že policajti spôsobili jeho smrť, a nerozumie, prečo po celé hodiny jeho situáciu neriešili, aj keď sa im všemožne snažil dať najavo, že má nejaký problém. "Jednoducho to ignorovali," skonštatovala.



Slovenka je tiež presvedčená, že vyšetrujúca sudkyňa poverená týmto prípadom a preverením postupov polície zrejme niekoho chráni. "Ako si ináč vysvetliť, že ani po oboznámení sa s videozábermi z letiskovej cely polícia nekonala ráznejšie?" kladie si otázku.



Sudkyňa mala byť vymenená už dávno, myslí si Chovancová a poznamenáva, že ona to aj požadovala - a práve skutočnosť, že napriek tomu sa nič nedialo a vyšetrovanie viazlo, ju priviedlo k rozhodnutiu ponúknuť zábery o správaní policajtov z cely médiám, o čom vopred informovala aj svojich právnikov.



Chovancová priznala, že stratila všetku dôveru v belgické úrady a najmä v bývalého ministra vnútra Jana Jambona, ktorý mal o prípade jej muža viacero protichodných vyhlásení.



Generálny komisár federálnej polície Marc De Mesmaeker v utorok v belgickom parlamente uviedol, že sa s ňou chce stretnúť. Vdova po Chovancovi však tvrdí, že jej na tom nezáleží: "Chcem len, aby vyšetrovanie prebehlo dôkladne," odkázala.



Priznala, že ju nezaujíma politické pozadie prípadu, o ktorom píšu belgické médiá, ale bolo by správne, aby tí, ktorí pochybili, už nezastávali svoje funkcie.



"Niektorí ľudia možno budú nakoniec potrestaní - naozaj v to dúfam -, ale kto ich chráni, kto je za nimi? Chcem to vedieť. Pretože si nemyslím, že je to prvýkrát, keď sa také niečo v Belgicku stalo," uviedla Chovancová v závere rozhovoru pre VRT.





Spravodajca TASR Jaromír Novak