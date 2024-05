Chovanec: Vidíme priestor pre viac investorov z Južnej Kórey

Soul 13. mája (TASR) - Doterajšia intenzívna ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Južnou Kóreou vytvára priestor na hľadanie ďalších oblastí, v ktorých by sa vedeli slovenské firmy presadiť v tejto ázijskej krajine. Rovnako je to príležitosť na lákanie nových kórejských firiem na Slovensko. Uviedol to v pondelok v Soule štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý je súčasťou delegácie na pracovnej ceste ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára.



"Dnes je na Slovensku viac ako 100 investorov z Kórey a vidíme priestor v tom, aby ich mohlo byť ešte viac. Napriek tomu, že tá vzdialenosť medzi krajinami je relatívne veľká, Slovensko už nie je pre nich neznáma malá krajina v Európe," zhodnotil Chovanec.



Na pracovnej ceste sa zúčastňuje aj skupina viacerých slovenských podnikateľov. Výhodou podnikateľskej misie je podľa Chovanca to, že dostanú naraz priestor odprezentovať sa pred väčším počtom zahraničných firiem. Takúto príležitosť mali aj v pondelok dopoludnia v Soule. "Je vždy výhoda, keď podnikatelia prichádzajú s delegáciou predstaviteľa štátu, pretože aj tá vôľa stretnúť sa s nimi je väčšia a je to jednoduchšie, ako keby si mali obchádzať potenciálne kórejské firmy samostatne," priblížil.



Pripomenul, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aj zastupiteľský úrad SR v danej krajine majú vzťahy a kontakty na potenciálnych partnerov, či už sú to konkrétne firmy alebo miestna obchodná komora. Tie dokážu vybrať vhodné subjekty na spoluprácu. "Preto si myslím, že tieto biznis misie majú veľký potenciál v rámci ekonomickej diplomacie, ktorú sa momentálne snažíme presadzovať," podčiarkol štátny tajomník. Dobre pripraviť podnikateľskú misiu si podľa neho vyžaduje minimálne šesť až osem týždňov.



Z pohľadu propagácie slovenských firiem v zahraničí potrebuje SR podľa Chovanca hľadať trhy, na ktorých sa dokážu presadiť aj inovatívne firmy s veľmi špecifickým zameraním. To je tiež prípad aktuálnej pracovnej cesty v Ázii. "Kórea je jedna z krajín, ktorá je bohatá a má potenciál práve v oblastiach, ako je robotika, automatizácia, umelá inteligencia, manažment energie a podobne," doplnil Chovanec.



Južná Kórea je najvýznamnejším ázijským a celkovo štvrtým najväčším investorom na Slovensku. Objem priamych zahraničných investícií z tejto krajiny predstavuje približne 3,6 miliardy eur. V SR je etablovaných približne 100 kórejských spoločností, najmä v oblasti automobilového priemyslu a elektroniky. Pre Slovensko je tiež druhou najvýznamnejšou ázijskou krajinou z hľadiska objemu obchodnej výmeny.