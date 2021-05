Chrámovú horu v Izraeli opäť otvorili pre židovských návštevníkov

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Chrámovú horu v Jeruzaleme v nedeľu opäť otvorili pre židovských návštevníkov po tom, ako bola pre nich 19. dní uzavretá z dôvodu moslimského posvätného mesiaca ramadán a konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informovali o tom agentúra AP a denník The Jerusalem Post na svoje webovej stránke.



Polícia toto miesto pre židov dočasne uzavrela od 4. mája počas posledných dní ramadánu. Moslimskí veriaci sa v tomto období chodia modliť do mešity al-Aksá na Chrámovej hore a polícia chcela zabrániť možným zrážkam. Úrady neskôr uzavretie Chrámovej hory pre židov predĺžili s cieľom vyhnúť sa konfliktu.



Toto úsilie však zlyhalo po tom, ako Hamas začal ostreľovať Izrael raketami, píše The Jerusalem Post. Židovský štát odpovedal náletmi na pásmo Gazy, pričom útočil na objekty pripisované Hamasu. Celkovo zahynulo v bojoch vyše 250 ľudí, z ktorých väčšinu tvoria Palestínčania.



Obe strany po 11 dňoch bojov vo štvrtok súhlasili s prímerím, ktoré začalo platiť v piatok (21. mája) o 02.00 h miestneho času (01.00 h SELČ).



Chrámová hora v jeruzalemskom Starom meste je považovaná za najposvätnejšie miesto judaizmu a tretie najposvätnejšie miesto moslimov. V minulosti sa neraz stala epicentrom násilností medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, pripomína agentúra AP.