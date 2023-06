Chrámový komplex, kde zavraždili Cézara, sprístupnili pre verejnosť

Rím 20. júna (TASR) - Rímske úrady otvorili pre návštevníkov štyri chrámy z obdobia starovekého Ríma, ktoré sa datujú do 3. storočia pred n. l. V tomto chrámovom komplexe bol pred vyše dvoma tisícročiami zavraždený rímsky vojvodca Július Cézar. V utorok to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



Otvorenie chrámového komplexu pre verejnosť finančne podporil výrobca luxusných odevov Bulgari. V areáli sa nachádza nočné osvetlenie a drevené chodníky vhodné pre detské kočíky i návštevníkov na invalidných vozíkoch, rovnako ako výťah pre tých, ktorí nemôžu chodiť po schodoch.



Ruiny tamojších chrámov a priľahlých budov tiež obývajú desiatky mačiek, ktoré sa stali turistickou atrakciou. Staroveký komplex sa nachádza niekoľko metrov pod úrovňou dnešného Ríma.



Súčasťou areálu sú aj pozostatky budovy, ktorú archeológovia s veľkou mierou pravdepodobnosti stotožňujú s tzv. Pompeiovou kúriou, kde v roku 44 pred n. l. zavraždili Cézara a následne sa tam schádzal aj rímsky Senát. Na jednej strane objektu sa totiž našli zvyšky latrín, o ktorých sa v súvislosti s Pompeiovou kúriou zmieňujú dobové historické texty.



Chrámový komplex bol objavený pri búraní stredovekých budov v 20. rokoch minulého storočia v rámci plánu talianskeho diktátora Benita Mussoliniho na prestavbu mesta.



Chrámy sú označené prvými štyrmi písmenami abecedy A, B, C a D a s najväčšou pravdepodobnosťou boli zasvätené ženským božstvám. Jeden z chrámov kruhového tvaru so schodiskom a šiestimi stĺpmi bol zasvätený bohyni plodnosti Fortúne. V areáli sa nachádza aj travertínový chodník, ktorý dal vybudovať cisár Domicián po požiari v roku 80 n. l.