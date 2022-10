Chrenin: Spoločné jednotky pri hraniciach s Ukrajinou sú len na obranu

Minsk 11. októbra (TASR) - Bieloruský minister obrany Viktar Chrenin v utorok zdôraznil, že úlohy, ktoré bude plniť regionálne zoskupenie jednotiek Bieloruska a Ruska, sú výlučne obranné a zamerané na "adekvátnu reakciu na dianie v blízkosti našich hraníc a na zaistenie bezpečnosti hraníc" zväzového štátu Ruska a Bieloruska.



Ministrovým slovám, ako ich priniesla agentúra AFP, v pondelok predchádzalo vyhlásenie autoritárskeho bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka, že "v súvislosti so zhoršením situácie na západných hraniciach" zväzového štátu začínajú Minsk a Moskva vytvárať spoločné regionálne zoskupenie vojsk.



Základom tejto skupiny vojsk majú byť ozbrojené sily Bieloruska. Lukašenko dodal, že v Bielorusku bude dislokovaných niekoľko tisíc ruských vojakov.



Lukašenko v tomto svojom vyhlásení súčasne varoval Kyjev pred útokom na Bielorusko. Podľa rozhlasovej stanice Hlas Ameriky (VoA) však nič nenasvedčuje tomu, že by Ukrajina takýto útok vôbec plánovala.



Nezávislý bieloruský vojenský analytik Aľaxandr Alesin podľa VoA uviedol, že v Bielorusku by mohlo byť dislokovaných 10.000 – 15.000é ruských vojakov, ktorí by spolu s bieloruskou armádou mohli vytvoriť kombinovaný kontingent v sile 60.000 ľudí. Alesin je však presvedčený, že Minsk nechce na Ukrajinu poslať svojich vojakov.



Minister Chrenin vylúčil aktívnu účasť svojej krajiny vo vojne na Ukrajine. "Nechceme bojovať s Litovcami a Poliakmi, nieto ešte s Ukrajincami," povedal Chrenin podľa Hlasu Ameriky monitorovaného agentúrou TASR.