Chrenin: Systém Orešnik v Bielorusku je strategickým krokom
Podľa neho ide o reakciu na kroky, ktoré Minsk vníma ako provokatívne a agresívne zo strany západných protivníkov.
Autor TASR
Minsk 26. decembra (TASR) - Rozmiestnenie ruského raketového systému Orešnik (Lieska) na území Bieloruska je strategickým krokom v reakcii na provokatívne kroky Západu. V piatok to vyhlásil bieloruský minister obrany Viktar Chrenin, informuje TASR na základe správ agentúr TASS a Belta.
„Pred viac ako rokom boli na našom území rozmiestnené taktické jadrové zbrane a nedávno boli zmodernizované... Záverečným krokom, uskutočneným na základe pokynov našich hláv štátov (Ruska a Bieloruska), bolo nasadenie systému Orešnik na bieloruskej pôde,“ uviedol Chrenin.
Podľa neho ide o reakciu na kroky, ktoré Minsk vníma ako provokatívne a agresívne zo strany západných protivníkov. „Pokiaľ ide o ich tvrdenia, že majú v úmysle postaviť sa nám, len čas ukáže, ako to ovplyvní celkovú situáciu. Verím, že do popredia sa dostanú racionálni lídri, ako sú prezidenti Ruska (Vladimir Putin) a Číny (Si Ťin-pching),“ vyhlásil podľa TASS Chrenin. Podľa jeho slov ide o politikov, ktorí si uvedomujú, že „rinčanie zbraňami nemá žiadny konštruktívny účel“.
Chrenin zároveň upozornil, že napätie smerom na západ je vysoké najmä v informačnom priestore, avšak kroky predstaviteľov susedných štátov podľa neho naznačujú prípravy na vojnu. Napriek tomu zdôraznil, že Bielorusko je naďalej pripravené viesť dialóg.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko na začiatku týždňa oznámil, že na území krajiny bude rozmiestnených maximálne desať systémov na odpaľovanie ruských balistických rakiet stredného doletu Orešnik (Lieska). Vyhlásil tiež, že tento krok nepredstavuje žiadnu agresiu a že od týchto plánov sa môže upustiť, ak bude Európa pripravená podniknúť analogické kroky. Zároveň svojim kritikom v zahraničí odporučil, aby „nepokúšali šťastie“, pretože práve to začalo vojnu na Ukrajine.
