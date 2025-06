Christodoulides:Pokrok vo vzťahoch EÚ a Turecka závisí od otázky Cypru

Nikózia 26. júna (TASR) - Podstatný pokrok vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Tureckom závisí od vývoja otázky rozdeleného Cypru. Uviedol to vo štvrtok cyperský prezident Nikos Christodoulides, ktorý ocenil francúzsku hlavu štátu Emmanuela Macrona za to, že túto tému otvoril na rokovaní s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom na okraj summitu NATO. TASR o tom informuje podľa správy agentúry CNA.



Turecko má štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ od roku 1999. Vstupné rokovania sa začali o šesť rokov neskôr, odvtedy sa však tento proces z viacerých dôvodov zastavil. Vzťahy Ankary a Bruselu sú často napäté. EÚ sa s Tureckom dostáva často do sporov pre jeho prístup ku Grécku či v otázke Cypru.



Tento ostrov v stredozemnom mori je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva iba Ankara.



Erdogan na schôdzke s Macronom podľa cyperského prezidenta vyjadril vôľu dosiahnuť zásadný pokrok a posilniť vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Macron pri rokovaniach poukázal na skutočnosť, že tento pokrok je spojený s cyperskou otázkou a vyzval, aby sa využila súčasná príležitosť spojená s iniciatívou generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a vymenovaním osobitného predstaviteľa EÚ s cieľom vytvoriť podmienky, ktoré ho umožnia.



„Je pozitívne, že toto posolstvo vyslal jeden zo silných členských štátov EÚ, stály člen Bezpečnostnej rady. Uvidíme, či sa to, čo Erdogan odovzdal francúzskemu prezidentovi, premení na skutky,“ povedal Christodoulides vo štvrtok počas summitu Európskej rady v Bruseli.



Turecko podľa jeho slov chce dosiahnuť zlepšenie v otázke colnej únie a uvoľnenia vízového režimu s EÚ. Christodoulides dodal, že postoj Erdogana k posilneniu vzťahov s Úniou súvisí s jej finančnou podporou obrany a bezpečnosti Ankary.



Za uplynulé roky sa objavili viaceré pokusy dosiahnuť kompromisné riešenie otázky Cypru. Naposledy sa tak stalo v roku 2017 vo Švajčiarsku. Odvtedy sa ale formálne rozhovory medzi stranami neobnovili. Neformálne rokovania zvolal v marci Guterres, ďalšie kolo v širšom formáte podľa neho prebehne koncom júla. Strany sa naposledy dohodli na viacerých krokoch, okrem iného na otvorení hraničných priechodov, vytvorení technického výboru pre mládež a ďalšie iniciatívy v nárazníkovej zóne a na celom ostrove, uviedla agentúra CNA.