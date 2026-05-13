< sekcia Zahraničie
Christodulidis: OSN chce začať nové rokovania o budúcnosti Cypru
Guterres mal podľa Christodulidisa v marci na túto tému dobrý rozhovor s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Autor TASR
Nikózia 13. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) by ešte pred uplynutím funkčného obdobia súčasného generálneho tajomníka Antónia Guterresa koncom tohto roka chcela spustiť nové rokovania o budúcnosti Cypru a vyriešiť rozdelenie ostrova na grécku a tureckú časť. V utorok to vyhlásil prezident Cypru Nikos Christodulidis. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Guterres mal podľa Christodulidisa v marci na túto tému dobrý rozhovor s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. „Možno sme blízko k udalostiam, ktoré by mohli viesť k mierovému plánu,“ povedal.
Cyprus je od vojenského prevratu podporovanom vtedajšou vojenskou juntou v Aténach a následnom vpáde tureckej armády na sever ostrova v roku 1974 rozdelený. Južnú gréckojazyčnú časť spravuje medzinárodne uznaná vláda a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Turecko. Obe územia oddeľuje nárazníková zóna pod kontrolou OSN.
OSN sa v minulosti opakovane pokúšala nájsť mierové riešenie sporu. Zatiaľ posledné rokovania stroskotali v roku 2017 pre nezhody, akú úlohu by Turecko malo zohrávať úlohu v budúcom federatívnom Cypre s dvoma samosprávnymi regiónmi prepojenými silnou ústrednou vládou.
V roku 2004 grécki Cyperčania v referende odmietli mierový plán generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana s odôvodnením, že nerieši bezpečnostné obavy, dlhodobú životaschopnosť navrhovaného zjednoteného štátu ani majetkové práva desiatok tisícov vnútorne presídlených osôb. Tureckí Cyperčania tento návrh prijali.
Guterres mal podľa Christodulidisa v marci na túto tému dobrý rozhovor s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. „Možno sme blízko k udalostiam, ktoré by mohli viesť k mierovému plánu,“ povedal.
Cyprus je od vojenského prevratu podporovanom vtedajšou vojenskou juntou v Aténach a následnom vpáde tureckej armády na sever ostrova v roku 1974 rozdelený. Južnú gréckojazyčnú časť spravuje medzinárodne uznaná vláda a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Turecko. Obe územia oddeľuje nárazníková zóna pod kontrolou OSN.
OSN sa v minulosti opakovane pokúšala nájsť mierové riešenie sporu. Zatiaľ posledné rokovania stroskotali v roku 2017 pre nezhody, akú úlohu by Turecko malo zohrávať úlohu v budúcom federatívnom Cypre s dvoma samosprávnymi regiónmi prepojenými silnou ústrednou vládou.
V roku 2004 grécki Cyperčania v referende odmietli mierový plán generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana s odôvodnením, že nerieši bezpečnostné obavy, dlhodobú životaschopnosť navrhovaného zjednoteného štátu ani majetkové práva desiatok tisícov vnútorne presídlených osôb. Tureckí Cyperčania tento návrh prijali.