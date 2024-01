Christoph Heusgen chce obnoviť rokovania tzv. Weimarského trojuholníka

Berlín 19. januára (TASR) - Predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) Christoph Heusgen v piatok uviedol, že počas tohtoročnej MSC by chcel obnoviť rokovania v rámci formátu tzv. Weimarského trojuholníka, ktorý zahŕňa Nemecko, Francúzsko a Poľsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme rozšírili francúzsko-nemeckú dvojicu o Poľsko, ktoré je najväčšou krajinou vo východnej Európe. Ak sa to podarí, budem rád. Pozvánku sme zaslali," uviedol Heusgen s tým, že konkrétne by malo ísť o rokovanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Olafa Scholza a poľského premiéra Donalda Tuska.



"Spájame politikov, armádu a zástupcov občianskej spoločnosti, aby všetci videli, že nás čakajú aj lepšie časy," uviedol s tým, že MSC má napriek početným krízam a konfliktom vo svete poukázať najmä na dôležitosť diplomacie.



Na prestížnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa tento rok uskutoční od 16. do 18. februára, sa zúčastní aj viceprezidentka Spojených štátov Kamala Harrisová.



Pozvánku nedostali rovnako ako vlani ruskí predstavitelia. Heusgen uviedol, že pokiaľ by do Mníchova prišiel ruský prezident Vladimir Putin, museli by ho zatknúť, čím narážal na skutočnosť, že Medzinárodný trestný súd na Putina vydal zatykač za vojnové zločiny, ktoré ruská armáda podľa všetkého pácha na Ukrajine.



Weimarský trojuholník vznikol po zániku niekdajšej Varšavskej zmluvy a bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1991 s cieľom priblížiť Poľsko k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.