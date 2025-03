Chrumku v tvare pokémona Charizarda vydražili za takmer 88.000 dolárov

New York 6. marca (TASR) – Chrumka v tvare obľúbeného pokémona Charizarda sa počas dražby predala za 87.840 dolárov. Aukčný dom Goldin chrumku označil ako predanú v nedeľu. Víťaz spomedzi 60 záujemcov ponúkol 72.000 dolárov plus 22-percentný poplatok aukčnému domu. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



"Prinášame vám 7,6 centimetra dlhú chrumku Cheeto s príchuťou Flamin' Hot v tvare pokémona menom Charizard vsadenú do karty Pokémon vyrobenej na zákazku a umiestnenej v priehľadnom ochrannom obale na karty. Objavila a zakonzervovala ju niekedy medzi rokmi 2018 až 2022 spoločnosť 1st & Goal Collectibles. Popularita chrumky na sociálnych sieťach prudko vzrástla koncom roka 2024," uvádza spoločnosť v popise výrobku.



Charizard je obľúbený pokémon zo série máng, anime a hier Pokémon, ktoré si získali milióny fanúšikov po celom svete. Jeho trénerom je hlavný hrdina Ash Ketchum. Charizard patrí do najstaršej, prvej generácie a výzorom pripomína oranžovo-žltého draka so zelenými blanami krídel a neustále blčiacim plameňom na konci chvosta. Prvý diel animovaného seriálu začala televízna stanica TV Tokio vysielať 1. apríla 1997. Vysielanie pokračuje aj v súčasnosti, doteraz bolo vydaných viac než 1300 dielov.