Chrupalla: AfD chce zvíťaziť v parlamentných voľbách v Nemecku
Autor TASR
Mníchov 8. septembra (TASR) - Spolupredseda strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Tino Chrupalla v pondelok vyjadril presvedčenie, že strana zvíťazí v nasledujúcich parlamentných voľbách plánovaných na rok 2029. Uviedol to počas stretnutia s niekoľkými stovkami podporovateľov v bavorskom meste Abensberg, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Protiimigračná AfD je v súčasnosti najsilnejšou opozičnou stranou v Nemecku. Hoci minulý rok prvýkrát vyhrala krajinské voľby v Durínsku, zatiaľ nemá skúsenosti s vládnutím, keďže ostatné strany odmietajú s ňou spolupracovať.
Prieskumy verejnej mienky po februárových parlamentných voľbách, v ktorých AfD dosiahla svoj historicky najlepší výsledok, naznačujú pokračujúci rast podpory strany. Chrupalla so spolupredsedníčkou Alice Weidelovou tvrdia, že strana má odpovede a nápady, ktoré občania chcú počuť, a sľúbili „pomaľovať krajinu modrou“ – odkaz na farby strany.
Súčasne kritizovali bavorského lídra Markusa Södera a kancelára Friedricha Merza, lídrov konzervatívneho bloku, ktorý zvíťazil vo februárových voľbách. Merza obviňujú z porušenia všetkých predvolebných sľubov. Chrupalla zároveň vyzval na masové deportácie kriminálnych migrantov a osôb bez práva na pobyt v krajine.
