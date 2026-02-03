< sekcia Zahraničie
Chudoba ohrozuje v Nemecku takmer 18 miliónov obyvateľov
Autor TASR
Wiesbaden 3. februára (TASR) - Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali v Nemecku v minulom roku približne 17,6 milióna ľudí, čo predstavuje 21,2 percenta populácie, oznámil v utorok Spolkový štatistický úrad vo Wiesbadene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V porovnaní s rokom 2024 sa toto číslo takmer nezmenilo (21,1 percenta). Vyplýva to z prvých výsledkov prieskumu, v rámci ktorého nemeckí štatistici zisťovali príjmy a životné podmienky obyvateľov krajiny. Na prieskume sa zúčastnilo celkove 47.444 domácností a 81.255 osôb vo veku 16 a viac rokov.
Na základe zistení Spolkového štatistického úradu malo vlani príjem pod hranicou chudoby 13,3 milióna obyvateľov, čiže 16,1 percenta populácie. V predchádzajúcom roku to bolo 15,5 percenta.
Podľa definície Európskej únie sa osoba považuje za ohrozenú chudobou, ak má menej ako 60 percent stredného príjmu celkovej populácie. DPA v tejto súvislosti spresnila, že pri samostatne žijúcich osobách predstavuje táto suma mesačne 1446 eur (v roku 2024: 1381 eur) a v domácnostiach s dvoma dospelými a dvoma deťmi do 14 rokov je to 3036 eur (v roku 2024: 2900 eur).
Nadpriemerné riziko príjmovej chudoby zistil Spolkový štatistický úrad u samostatne žijúcich osôb (30,9 percenta) a osamelých rodičov (28,7 percenta), pričom najvyššiu mieru rizika chudoby mali nezamestnaní (64,9 percenta).
